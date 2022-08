„Bumsbirne“: Zuschauer fordern Rauswurf von „Mobbing-König“ Oliver Pocher bei RTL

Pocher selbst ist ohne Zweifel ein Ärgernis. Viel schlimmer finde ich, das in Deutschland offensichtlich ein Bedarf für solche Typen vorhanden ist. Wäre es nicht so, könnte man sich mittlerweile nicht mal mehr an seinen Namen erinnern.

Ja, ändert auch nichts an der Tatsache, dass er ein guter Mensch ist, der es gerne hinter seiner Comedy-Persönlichkeit versteckt. Und vieles was er über die "Bratpfannen" sagt, stimmt auch. Die Bildschirmkontrolle in dieser Form gibt es bedauerlicherweise nicht mehr. Er sagte er hat dazu keine Zeit mehr und mit den meisten hat er sich vertragen. Die haben ihm das nicht böse genommen. Viele dieser Leute würde ich und viele andere nicht kennen, wenn er nicht die Bildschirmkontrolle gemacht hätte. Und es ist schon erschreckend wie viele dieser sogenannten Influencer überteuerte Schrottprodukte erfolgreich an ihre Gläubigen verkaufen können. Die Sache mit der Persönlickeitsentrechtung der Kinder kommt auch noch hinzu. Es gibt auf YouTube einige Kanäle, die sich ebenfalls kritisch äußern über diese Personen und die werden dann teilweise auch gehatet von den anderen Communities. Das ist alles ein riesiger, teils unterhaltsamer Affenzirkus und Oli und Amira haben erfolgreich Aufklärung betrieben.