„Sieht gruselig aus“: Ikea-Schrankaufbau von Amira Pocher endet mit Schere im Schienbein

Teilen

Amira Pocher rammt sich bei Ikea-Schrankaufbau eine Schere ins Bein © Instagram/amirapocher

Amira Pocher zog sich beim Regalaufbau eine böse Wunde zu. Erst kaufte sie den falschen Ikea-Artikel, dann verletzte sie sich am Bein.

Das klingt äußerst schmerzhaft! Amira Pocher (29) erzählt ihren Instagram-Followern von einem unglücklichen Vorfall, der ihr in den eigenen vier Wänden passiert ist. Eigentlich wollte die Ehefrau von Oliver Pocher (44) bei Ikea lediglich ein Lowboard für das Gästezimmer kaufen. „Dann kriegt man ja immer so einen Zettel mit der Fachnummer und Regalnummer“, schildert sie. Zusammen mit einer Freundin habe sie die verpackten Einzelteile dann in der Warenhalle gesucht. Zunächst schien auch alles gut zu laufen. „Dann haben wir das aus den Regalen gezogen, fahren nach Hause, bauen ewig lange vier solche Schränke auf“, verrät die Podcasterin.

Irgendwie habe sie aber von Anfang an ein seltsames Gefühl gehabt. „Ich dachte mir noch so, wie soll das am Ende aussehen, irgendwie komisch... Joa, ich hab einfach vier falsche Regale gekauft, aufgebaut und somit aus dem falschen Regal rausgezogen“, gesteht die zweifache Mutter.

Amira Pocher: „Es hat echt weh getan“

Doch damit nicht genug: Amira zog sich beim Auspacken der Möbelstücke eine böse Verletzung zu. „Als würde das nicht reichen, habe ich beim Aufreißen eines Kartons – ich als Grobmotorikerin – versucht, es mit der Schere aufzuschneiden, zu mir, rutsche ab und ramme mir die Schere in mein Schienbein!“, berichtet sie von dem blutigen Missgeschick. Der Vorfall habe ihr ein großes „Loch im Bein“ beschert, klagt die ehemalige „Let’s Dance“-Kandidatin.

Allerdings wollte sie den Fans keine Nahaufnahme ihrer Verletzung zeigen. „Ich zeig’s euch lieber nicht, das sieht wirklich gruselig aus“, fügt sie hinzu. Mittlerweile habe Amira ein Pflaster auf die Wunde geklebt. „Aber es hat echt weh getan“, betont sie noch einmal.

High Heels, Bikini oder leger: Die hübschesten „Let‘s Dance“-Kandidatinnen ganz privat Fotostrecke ansehen

In weiteren Aufnahmen zeigt Amira die Regale, die sie versehentlich aufgebaut hat. „Die sehen ja toll aus, aber ich brauche sie einfach nicht. Ich habe mich noch gewundert, warum ich so viele Teile hatte!“, amüsiert sie sich. Immerhin kann die TV-Beauty über sich selbst lachen – und vielleicht hilft ihr ja beim nächsten Mal ihr Mann Oliver Pocher beim Möbelaufbauen.