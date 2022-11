Amira Pocher verblüfft Fans mit Augenaufschlag: „Habe dich nicht erkannt”

Moderatorin und Podcasterin Amira Pocher postete ein neues Foto auf Social Media. Darauf zeigt sich die 30-Jährige anders als gewohnt.

Amira Pocher (30) zeigt sich in ihrem Instagram Post von einer ganz anderen Seite. Die Frau von Oliver Pocher teilt gerne auf Social Media Einblicke hinter die Kulissen und lässt ihre Fans an Privatem und Geschäftlichem teilhaben. Nun hat sie ein ungewöhnliches Bild gepostet.

Auf dem neuesten Foto ist die 30-Jährige mit sexy Augenaufschlag zu sehen. Sie steht in einem langen Gang und trägt einen goldenen Blazer über einem schlichten, schwarzen Pulli. Die leicht welligen Haare trägt die Moderatorin offen. Amira Pocher zeigt sich normalerweise relativ natürlich, doch in diesem Foto hat sie stark geschminkte Augen und schaut mit leicht geöffnetem Mund sexy in die Kamera.

Die Follower von Amira Pocher mussten zweimal hinschauen

Die Fans lieben das Bild, doch fast alle sind derselben Meinung: „Habe dich nicht erkannt auf den ersten Blick“. Insbesondere ihre Augen ziehen einige Follower in den Bann – So kommentiert jemand: „Diese geheimnisvollen Augen“ und ein anderer Fan schreibt: „Du siehst wirklich bezaubernd aus…“. Trotz der erst einmal verblüfften Fans, sind diese begeistert von Amiras Augenaufschlag.