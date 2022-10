Amira Pocher verrät intimste Details über Pietro Lombardi: „Er ist extra rausgegangen, um erkannt zu werden“

Teilen

Pietro Lombardi gewann 2011 DSDS und wurde über Nacht bekannt. Damit konnte er anfangs schlecht umgehen. Amira Pocher erklärte, dass er süchtig nach Aufmerksamkeit gewesen wäre.

Köln - Pietro Lombardi (30) wurde 2011 als Gewinner der achten DSDS-Staffel schlagartig berühmt, er war damals erst 18 Jahre alt. Zusätzlich kam die Heirat mit der Zweitplatzierten Sarah Engels dazu, Lombardi wurde plötzlich von Fans umringt, die ihn und seine Musik feierten und Selfies mit ihm wollten. Die Pochers sprechen in der TV-Serie „Pietro Lombardi – Familie, Glaube, Liebe“ über die Anfangszeit des Sängers im Star-Business.

„Rausgegangen, um erkannt zu werden“: Pietro Lombardi genoss als DSDS-Sieger seinen Ruhm in vollen Zügen

Die Pochers und Pietro Lombardi verbindet schon lange eine enge Freundschaft. So ließ der DSDS-Juror die Familie in seinem Haus wohnen, als ihr Zuhause durch die Flutkatastrophe beschädigt wurde. Klar also, dass die beiden auch in dessen neuer Dokumentation zu Wort kommen und einige Anekdoten über Lombardi preisgeben.

Pietro Lombardi und Amira Pocher sind schon lange befreundet - jetzt gibt sie Einblicke in Pies erste Schritte. © Christoph Hardt/IMAGO und Screenshot RTL/RTL+/Pietro Lombardi Familie, Glaube, Liebe/Folge 1

Amira Pocher (30) weiß: „Ich glaub‘, er hat das schon alles durch. Er hatte das ja in Blitzgeschwindigkeit, also wirklich von null auf 100 und dann Mega-Hype.“ Eine extreme Veränderung zu seinem Leben davor, die Lombardi damals aber in vollsten Zügen genoss, wie sie verrät: „Er hat mir erzählt: ‚Amira, ich fand das so geil, ich war richtig süchtig nach dieser Aufmerksamkeit‘. Dass er sogar extra teilweise rausgegangen ist unter Leute, um erkannt zu werden.“

„Hat es gebraucht“: Pietro Lombardi war zu Karrierebeginn süchtig nach Aufmerksamkeit

Die Zweifach-Mutter resümiert: „Also irgendwie hat er es gebraucht. Jeden Tag die Bestätigung, Leute erkennen ihn, machen Fotos mit ihm.“ Heute ist Pietro Lombardi aber ganz anders drauf, wie der Musiker selbst verrät: „Ich bin so n Typ, ich bin einfach gerne zu Hause, mit der Familie. Eigentlich bin ich gar kein Rockstar.“ Er lebe ein ganz normales Leben, „gehe nicht viel raus, mache nicht viel Party, trinke keinen Alkohol“, erklärt er.

Werdender Vater: Pietro Lombardi erwartet zweites Kind Pietro Lombardi erwartet nach Sohnemann Alessio, der noch aus der Ehe mit Sarah Engels stammt, gerade sein zweites Kind. Mit seiner Freundin Laura Maria Rypa gab er schon bekannt, dass es ein Junge wird. Den Namen verrieten die beiden aber noch nicht – sie können sich nicht einigen. Aber nicht nur das, auch die Frage nach dem Nachnamen des unverheirateten Pärchens ist bisher nicht geklärt.

Dieter Bohlen - Die fiesesten Sprüche des DSDS-Chefs Fotostrecke ansehen

Während Pietro Lombardi für die Aufmerksamkeit extra auf die Straße ging, eröffnete seine Freundin Laura Maria Rypa, dass sie wegen des Musikers genau das Gegenteil tat. Nach der ersten Trennung der beiden traute sich Laura Maria nicht aus dem Haus und bekam viel Hass ab. Verwendete Quellen: RTL/RTL+/Pietro Lombardi – Familie, Glaube, Liebe/Folge 1