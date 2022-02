„Das wird das Kino“: Amira Pocher zeigt Einblicke in ihr renoviertes Luxushaus

Von: Alica Plate

Amira Pocher gibt einen neuen Einblick in ihr renoviertes Eigenheim

Das Luxushaus der Pochers war aufgrund der Flutkatastrophe unbewohnbar - Amira gibt ihren Fans nun einen Einblick in die Renovierungsarbeiten und zeigt dabei ihren riesigen Kinoraum.

Köln - In Kürze wird Amira Pocher das Tanzparkett bei „Let´s Dance“ rocken. Doch bis dahin steht bei der 29-Jährigen noch einiges an. Dabei jagt nicht nur ein Interviewtermin den nächsten, sondern auch im Haus der Pochers scheint es endlich voranzugehen.

Auf Instagram lässt Amira Pocher ihre Fans an ihrem Leben teilhaben. Dabei offenbarte sie vor einigen Monaten, dass auch sie Opfer der Flutkatastrophe gewesen seien, weshalb ihr Haus bis heute unbewohnbar ist. Seitdem ist viel passiert - die Pochers wohnen zwar noch immer im Haus von Pietro Lombardi, doch es scheint langsam ein Ende in Sicht zu sein. Extratipp.com berichtet.

Amira Pocher gibt Baustellen-Update

„Heute geht es weiter im Haus“, verkündet der TV-Star auf Instagram und strahlt dabei in die Kamera. Denn die Freude, endlich wieder in ihren eigenen vier Wänden einzuziehen, ist riesig. Dafür muss jedoch noch einiges gemacht werden. In ihrer Instagram-Story vom 14. Februar gibt sie ihren Fans ein Update und gewährt ihnen einen Einblick in ihren Luxus-Kinoraum.

„Das ist das Kino, beziehungsweise war das Kino, beziehungsweise wird das Kino. Das ist eigentlich Ollis Aufenthaltsraum. Ja, meiner auch“, gibt sie ihren Followern zu verstehen und zeigt einen riesengroßen, leeren Raum, der definitiv das Potenzial für einen lusiriösen Kinoraum hat.

Amira Pocher zeigt den zukünftigen Kinoraum © Screenshot/Instagram/amirapocher

Bleibt nur zu hoffen, dass die handwerklichen Arbeiten schnell beendet sind und sich die Familie endlich wieder in ihrem eigenen Heim wohlfühlen kann.