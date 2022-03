Amira Pocher zieht bei Pietro Lombardi aus: Umzugskartons sind schon da

Von: Alica Plate

Amira und Oliver Pochen können aufatmen: Nachdem die Flutkatastrophe ihr Eigenheim stark beschädigte, scheinen die beiden in Kürze wieder in ihre eigenen Vierwände ziehen zu können. Amira Pocher packt deshalb schon fleißig Umzugskartons.

Große Freude bei Amira Pocher - TV-Star kann zurück in ihr eigenes Haus © Screenshot/Instagram/amirapocher

Köln - Nachdem die Flutkatastrophe das Eigenheim von Amira (29) und Oliver Pocher (44) stark beschädigte, kamen die TV-Stars bei Kumpel Pietro Lombardi unter - sieben Monate ist das nun schon her und die Pochers leben noch immer bei dem Sänger, der seitdem im Hotel haust. Doch damit scheint in Kürze endlich Schluss zu sein, wie tz.de berichtet.

Amira und Oliver Pocher scheinen bald in ihr Eigenheim ziehen zu können

Seit dem Hochwasser in Nordrhein-Westfalen ist das Haus der Pochers unbewohnbar. Auf Instagram hielt Amira das Ausmaß fest und gab kürzlich einen Einblick in die renovierten Räume des Paares. Denn lange scheint es nicht mehr zu dauern, bis die hübsche TV-Moderatorin gemeinsam mit Mann Oliver in ihre eigenen vier Wände zurückkehren kann.

„Endlich“ kommentiert Amira Pocher ihre Instagram-Story vom 03. März, in der etliche Umzugskartons zu sehen sind. Denn nachdem sie fast sieben Monate mit ihrer Familie im Haus von Pietro Lombardi wohnten, scheint nun langsam aber sicher die Zeit gekommen zu sein, dem Sänger seine Luxus-Villa wieder zu überlassen.

Amira Pocher ist derzeit bei „Let‘s Dance“

Eine Neuigkeit, die auch Pietro sicherlich erfreuen wird. Denn der schläft seitdem im Hotel und feierte auch Weihnachten dort. Dennoch könnte es sich noch etwas ziehen, denn Amira Pocher fegt derzeit über das Tanzparkett von „Let‘s Dance“ und hat fürs Packen sicherlich wenig Zeit.

Auch Oliver Pocher unterstützt seit der ersten Stunde seine Frau vom Publikum aus, dabei machte er kürzlich Schlagzeilen. Denn der Komiker saß zeitweise ohne Maske im Publikum.