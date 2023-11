„Habe keine Kraft“: Amira Pocher zieht sich nach Trennungsdrama immer mehr zurück

Von: Diane Kofer

Amira Pocher fällt es nach der Trennung von Oliver Pocher schwer, unter Leute zu gehen. Die Moderatorin braucht Ruhe – und hat auch körperliche Beschwerden.

Köln – Zunächst hatten sich Amira (31) und Oliver (45) Pocher im Guten getrennt – und auch ihren gemeinsamen Podcast fortgeführt. Nach einem Vertrauensverlust sieht es anders aus: Der Comedian macht sich im Netz sogar über die Trennung lustig. An seiner Ex geht das alles nicht spurlos vorbei. Amira offenbart nun, wie schlecht es ihr geht.

„Lasst mich in Ruhe!“: Amira Pochers soziale Kontakte leiden nach der Trennung

Den Podcast „Die Pochers!“ machen die Ex-Partner nicht mehr zusammen – Oliver Pocher zieht das Projekt stattdessen mit Sandy Meyer-Wölden (40) durch. Amira hat sich Unterstützung von ihrem Bruder Ibrahim (32) geholt – und gibt in einem eigenen Audiotalk Einblick in ihrer Gefühlswelt. Doch da sieht es momentan gar nicht gut aus. Ihr Bruder wünscht sich, dass Amira wieder aktiver wird, unter Leute geht und sich ablenkt. Dafür habe die zweifache Mutter aber keine Motivation und vor allem keine Kraft.

„Da krieg ich schon Aggressionen, wenn mich irgendjemand anruft. Da werde ich schon sauer. Lasst mich einfach in Ruhe. Am liebsten würde ich einfach den Flugmodus reinmachen“, schimpft sie in „Liebes Leben“. Sie sei in ihrer jetzigen Situation einfach „nicht so sozial“ und möchte ihre Ruhe haben. „Dann Leute, die mir irgendwelche Artikel schicken. Lasst mich in Ruhe! Ich will das nicht sehen. Ich will das nicht hören“, betont sie. Offenbar hat sie keine Lust darauf, ihre Trennung oder gar Olivers Seitenhiebe in der Presse zu verfolgen.

Alle Infos zu Amira Pocher Amira Pocher wurde 1992 als Amira Aly in Klagenfurt am Wörthersee als Tochter einer Österreicherin und eines Ägypters geboren. Sie arbeitete zunächst als Hairstylistin und Visagistin, bis sie 2014 nach Deutschland zog. Im Jahr 2016 lernte sie Comedian und Entertainer Oliver Pocher über die Dating-App „Tinder“ kennen. 2019 heiratete das Paar. Gemeinsam haben sie zwei Söhne, die 2019 und 2020 auf die Welt kamen. Anfang 2020 trat Amira Pocher das erste Mal – an der Seite ihres Mannes – in einer TV-Sendung auf. Seither folgten diverse Auftritte. Im April 2020 starteten die Pochers ihren Podcast namens „Die Pochers hier!“. 2022 nahm Amira Pocher an der 15. Staffel der RTL-Tanz-Show „Let‘s Dance“ teil. Mit ihrem Tanzpartner Massimo Sinató (42) belegte sie den 4. Platz. 2023 gab das Paar zunächst Eheprobleme bekannt, später wurde die Trennung offiziell.

Die Kraft fehlt: Amira Pocher musste sogar zum Arzt

Zuletzt habe Amira auch feststellen müssen, dass ihr Körper den Strapazen nicht mehr standhalten kann. „Mein Magen – ich war ja auch beim Arzt, weil der komplett übersäuert war und konnte dann nachts auch nicht schlafen. Das ist schon so viel Unruhe“, verrät sie. Sie müsse aufpassen, dass sie sich nicht immer weiter zurückzieht – und ihr soziales Umfeld komplett verliert.

Amira Pocher möchte nach der Trennung von Oliver Pocher vor allem eines: allein sein. Ihr Bruder Ibrahim macht sich Sorgen. © picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd; Imago/ Horst Galuschka (Fotomontage)

Auch ihr Bruder macht sich große Sorgen und hofft, dass Amira ihre selbst errichtete Schutzzone bald wieder verlässt. Das sei für Amira derzeit aber schwer. „Ich habe keine Kraft gerade, neue Gespräche anzufangen“, meint die TV-Bekanntheit. Weil Oliver Pocher immer wieder gegen sie stichelt, rechnete Amira in ihrem Podcast bereits mit ihm ab. Verwendete Quellen: Podcast „Liebes Leben“ (Podimo, Folge 3: „Einfach umarmen“)