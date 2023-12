Wegen Trennungsdrama: Schlager-Legende nimmt Oliver Pocher auf die Schippe

Von: Elena Rothammer

Oliver Pocher und seine Ex Amira liefern sich einen öffentlichen Rosenkrieg. Jetzt mischt auch noch Schlager-Legende Michael Holm mit und erlaubt sich einen Scherz auf Kosten des Comedians.

Bad Nauheim – Seit Monaten lassen Oliver Pocher (45) und seine Noch-Ehefrau Amira (31) kein gutes Haar aneinander. Insbesondere der Comedian verpasst kaum eine Gelegenheit, um gegen seine Ex auszuteilen. Jetzt musste er aber selbst einstecken – denn auf der „Charity-Gala“ veräppelte Schlagerstar Michael Holm (80) den frisch gebackenen Single gewaltig.

Scherz auf Oliver Pochers Kosten: Schlagerstar Michael Holm textet „Tränen lügen nicht“ um

Während Amira Pocher wegen des Rosenkriegs mit Oliver sogar schon einen Job verloren hat, schlachtet ihr Ex das Drama voll und ganz aus. Am Samstag (16. Dezember) bei der „Charity Gala“ in Bad Nauheim wurde der Spieß allerdings umgedreht: Schlager-Legende Michael Holm amüsierte sich auf Oliver Pochers Kosten und dichtete einen seiner Songtexte um.

Michael Holm gab bei der „Charity Gala“ seinen Mega-Hit „Tränen lügen nicht“ zum Besten. Diesen widmete er Oliver Pocher – und änderte den Text ab, um auf dessen Trennung anzuspielen. „Oliver, was wirst du anfangen mit deiner Freiheit, die dir jetzt so kostbar erscheint? Wie früher, mit Freunden durch Bars und Kneipen ziehen? Und dann, wenn du das satthast, glaubst du, das Glück liegt auf der Straße? Und du brauchst es nur aufzuheben, wenn dir danach zumute ist, hm? Nein, nein, mein Freund“, sang der Schlagerstar.

Schlager-Legende Michael Holm rechtfertigt Seitenhieb gegen Oliver Pocher

Böse gemeint war die Aktion aber offenbar nicht. „Ich habe den Text angepasst, weil ich weiß, dass er den Spaß versteht“, betonte Michael Holm im Interview mit bild.de. Oliver Pocher hat den Spaß sogar mitgemacht. „Als ich danach noch den Song ,Baby, du bist nicht allein‘ angestimmt habe, hat er sofort gerufen: ,Doch, ich!‘ Ich finde seine Art, mit dem Thema umzugehen, sehr gut“, lobte der 80-Jährige.

Zwar hielt sich Amira Pocher zunächst zurück, was Sticheleien gegen ihren Ex anging, doch hin und wieder lässt sich auch die Moderatorin zu dem ein oder anderen Spruch hinreißen. Eben erst lästerte Amira über Oliver Pochers Optik. Verwendete Quellen: bild.de