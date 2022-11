„Influencer-Scheiße“: Amira und Oliver Pocher lästern im Podcast über Sarah Harrison

Amira und Oliver Pocher lassen in ihrem Podcast kein gutes Haar an Sarah Harrison. Die 30-Jährige fühlt sich von der Influencerin sogar ein bisschen verarscht.

Köln – Amira (30) und Oliver Pocher (44) hegen nicht viel Sympathie für die Influencer-Szene. Das ist kein Geheimnis – stattdessen tragen sie ihre Abneigung ungeniert in ihrem Podcast „Die Pochers!“ in die Öffentlichkeit. In jeder Folge wird unzensiert über die Social-Media-Sternchen abgelästert. Das Opfer dieser Woche: Sarah Harrison (31). Die Blondine hat derzeit mit gesundheitlichen Probleme zu kämpfen. Wie die Zweifach-Mutter damit umgegangen ist, war so gar nicht nach dem Geschmack der Pochers.

Sarah Harrison litt lange Zeit unter Magen-Darm-Beschwerden, fühlte sich kraftlos, appetitlos und verlor an Gewicht. Amira schildert im Podcast die Situation: „Sie sah wirklich nicht gut aus, man hat sich wirklich Sorgen um sie gemacht“. Um ihre Gesundheit wieder in den Griff zu bekommen, verließ Harrison ihre Wahlheimat Dubai, um Ärzte in Deutschland aufzusuchen.

Amira Pocher: „Da fühlt man sich ein bisschen verarscht“

Schließlich erklärte die 31-Jährige ihren drei Millionen Followern auf Instagram, dass sie kürzlich eine Diagnose bekommen habe, über diese aber noch nicht reden wolle. Ab dem Punkt habe Amira, die die Gesundheitsgeschichte natürlich verfolgte, bereits mit dem Schlimmsten gerechnet, erklärt die Moderatorin im Podcast weiter. Dass es sich bei der Diagnose schließlich „nur“ um eine Glutenunverträglichkeit handelte, ist für die Pochers eindeutig viel zu dramatisch.

Damit hat Sarah Harrison wohl bei den TV-Stars jegliche Sympathie- und Mitgefühlspunkte verloren, denn die Pochers werfen der Influencerin vor, sie würde ihre gesundheitliche Situation ausnutzen, um Klicks zu generieren. Olli lässt kein gutes Haar an der Blondine: „Das ist diese Influencer-Scheiße“, poltert der Comedian los und findet das Verhalten ganz offensichtlich einfach daneben. Harrison hat nämlich so für unnötige Verwirrung und Sorge bei ihren Followern gesorgt. „Was aufbauen, wo du denkst [...] Gendefekt, wie lange hat sie noch, zwei Wochen, drei…“, regt sich Pocher weiter auf.

Auch Amira kann dem theatralischen Aufbauen der Geschichte der Influencerin nicht viel abgewinnen. „Da fühlt man sich ein bisschen verarscht“, findet die Moderatorin sogar.