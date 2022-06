Ärzte ziehen Notbremse: Doch Melissa Naschenweng kündigt schon wieder neue Konzerte an

Von: Lisa Klugmayer

Eine verschleppte Erkältung war der Grund, warum Melissa Naschenweng ihr letztes Konzert absagen musste. Nachdem ihre Ärzte ihr ein striktes Auftrittverbot erteilten, scheint es ihr nun wieder besser zu gehen. Die Schlagersängerin kündigte auf Instagram jetzt nämlich schon zwei weitere Auftritte an. (Fotomontage) © IMAGO / Bernd Alfanz &

Lesachtal/Österreich - Melissa Naschenweng gibt Entwarnung. Nachdem sie körperlich dermaßen erschöpft war, haben ihre Ärzte ihr davon abgeraten weitere Konzerte zu geben. Nun scheint es der Schlagersängerin wieder besser zu gehen. Denn Melissa Naschenweng kündigt auf Instagram schon wieder Auftritte an.

Körperlich zu erschöpft: Melissa Naschenweng bekommt von Ärzten Auftrittsverbot

Am Freitagabend hüpfte Melissa Naschenweng noch gut gelaunt über die Schlagerbühne beim Wiener Donauinselfest, wenig später zogen ihre Ärzte die Notbremse und gaben ihr Auftrittsverbot. „Ich hab leider nicht mehr das Ok von meinem Arzt und von meinem Körper bekommen, ich bin wie so viele momentan krank und muss meine Erkältung jetzt wirklich einmal auskurieren!“, schreibt sie am 25. Juni auf Instagram.

Melissa Naschenweng muss nach ihrem Auftritt am Wiener Donauinselfest am 24. Juni ihren Auftritt am 25. absagen - aus gesundheitlichen Gründen © Instagram/Melissa Naschenweng

Eigentlich hätte an dem Tag erneut auf der Bühne stehen sollen. Doch dieses Konzert musste sie schweren Herzens absagen. „Es tut mir so Leid. Ich hoffe, ihr verzeiht mir“, so Melissa Naschenweng. Nun - nur drei Tage später - gibt es schon wieder Konzert-News von der Steirerin.

Ärzte ziehen Notbremse: Doch Melissa Naschenweng kündigt schon wieder neue Konzerte an

„Ja! Ich trete morgen in Schöllnach und am Samstag in Friesach auf“, schreibt Melissa Naschenweng in ihren Instagram-Storys. „Ich freue mich auf euch“, so die Schlagersängerin schließlich. Was für tolle Neuigkeiten! Schön, dass es ihr wieder besser geht und die Vorfreude ist bei den Fans bestimmt mindestens genauso groß.

Melissa Naschenweng kündigt zwei neue Konzerte an © Instagram/Melissa Naschenweng

Melissa Naschenweng hat gerade ihre neue Single herausgebracht. „Verliabt“ dürfte die Schlagersängerin auch in die ersten Reaktionen gewesen sein, die dem Song kurzzeitig Platz Eins der iTunes-Charts bescherten. Sie teilte einen Screenshot auf Instagram. Verwendete Quellen: Instagram/melissa_naschenweng