„An dir kommt niemand vorbei“: Fans feiern Katja Burkards „70er Jahre Tapeten“-Look

Von: Alica Plate

Mit ihrer Printbluse begeistert Katja Burkard das Netz © Screenshot/Instagram/katja_burkard_official

In der RTL-Show „Punkt 12“ präsentiert Katja Burkard nicht nur die neusten News, sondern scheint auch in Sachen Trends immer einen Schritt voraus zu sein. Ihr Outfit vom 24. Mai stößt dabei im Netz auf große Begeisterung. Denn die Printbluse im „70er Jahre Tapeten“-Look kommt bei ihren Fans extrem gut an.

Köln - Bereits seit über 20 Jahren steht Katja Burkard (56) für das RTL-Format „Punkt 12“ vor der Kamera. Dabei begeistert sie ihre Fans nicht nur regelmäßig mit ihrem Moderationstalent, sondern auch mit ihren Outfits. Auch auf ihrem Instagram-Schnappschuss vom 24. Mai besticht sie mit ihrem Look - dabei sorgt besonders ihre Bluse für Gesprächsstoff.

Katja Burkard gibt immer Einblicke in ihr Leben als Moderatorin

Katja Burkard ist nicht nur regelmäßig im TV zu sehen, sondern nimmt ihre Fans auch auf Instagram täglich mit. Dabei zeigt sie unter anderem auch immer wieder Einblicke in ihren Job und gibt Outfit-Inspirationen. Denn die Stylisten der Punk12-Moderatorin stellen ihr Talent täglich unter Beweis.

Bei der 56-Jährigen scheint die Bluse, die sie am 14. Mai trug, alte Erinnerungen zu wecken: „FLOWERPOWER. In dem Muster meiner heutigen Bluse hatte ich in den 70ern eine Tapete im Zimmer und alles andere orange… Wer kann sich auch noch erinnern?“, hakt Katja Burkard bei ihren Followern nach.

Während Katjas Bluse sie selbst an eine Tapete erinnert, trifft das Outfit bei ihren Fans mächtig auf Begeisterung. „Liebe Katja das Outfit steht dir einfach fantastisch siehst bezaubernd aus“, kommentiert ein Follower ihren Schnappschuss. „Tolles Foto und Outfit steht dir mega“, fügt ein anderer hinzu, während ein dritter meint: „An dir kommt niemand vorbei.“

Katja Burkard zeigt sich im „70er Jahre Tapeten“-Look - Fans begeistert © Screenshot/Instagram

Doch damit ihr Outfits in der Show immer perfekt sitzen, greifen ihre Stylisten auch immer mal wieder in die Trickkiste. Erst kürzlich musste Katja Burkard am Set von Punkt 12 in ihre Bluse eingenäht werden. Verwendete Quellen: Instagram.com/katja_burkard_official