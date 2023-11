Erster Podcast mit Ex Sandy: Oliver Pocher stichelt gegen Amira

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Es sollte kein „Enthüllungspodcast“ werden, verspricht Oliver Pocher in der neuen Folge seines Podcasts. Doch ganz umkommentiert kann er die Trennung von Amira dann doch nicht lassen.

Köln – Nach der Trennung wollten Amira (31) und Oliver Pocher (45) den gemeinsamen Podcast eigentlich weiterführen, doch dann verkündete er dann doch auch das berufliche Aus der beiden. Er habe das Vertrauen in sie verloren. Doch Ersatz ist schnell gefunden: Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40). Am vergangenen Freitag (3. November) feierte die Neuauflage des Pocher-Podcasts nun Premiere – und natürlich kann sich Oliver Pocher nicht beherrschen und teilt ordentlich gegen Amira aus.

Erster Podcast mit Ex Sandy: Oliver Pocher stichelt gegen Amira

Oliver Pocher versprach seinen Zuhörern gleich am Anfang des Podcasts, dass das hier „jetzt nicht der Abrechnungspodcast“ wird. Das Vorhaben, nicht über Amira zu sprechen, schoss er dann aber doch recht schnell in den Wind. Denn das Ganze habe für ihn „sehr hohes Comedy-Potenzial“. Er sei nun mal Entertainer und „da liegen jetzt ein paar Elfmeter, die muss man dann auch verwandeln“, so Oliver Pocher. „Da werde ich das eine oder andere zu erzählen haben und den Finger in die Wunde legen“, verspricht er.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Alle wichtigen News aus Promi- und TV-Welt jetzt über unseren WhatsApp-Kanal abonnieren

Denn „dieses GZSZ-Gequatsche“ könne er auch nicht. „Ich kann dann auch nicht sagen, nein, die ist so toll und sie bleibt immer die Mutter der Kinder“, so Oliver Pocher. Doch auch für ihn gibt es Grenzen. „Man muss ja nicht jeden Scheiß besprechen“, so der Comedian. Details und WhatsApp-Nachrichten würden weiterhin privat bleiben.

Alle Infos zu Amira Pocher Amira Pocher wurde 1992 als Amira Aly in Klagenfurt am Wörthersee als Tochter einer Österreicherin und eines Ägypters geboren. Sie arbeitete zunächst als Hairstylistin und Visagistin, bis sie 2014 nach Deutschland zog. Im Jahr 2016 lernte sie Comedian und Entertainer Oliver Pocher über die Dating-App „Tinder“ kennen. 2019 heiratete das Paar. Gemeinsam haben sie zwei Söhne, die 2019 und 2020 auf die Welt kamen. Anfang 2020 trat Amira Pocher das erste Mal - an der Seite ihres Mannes – in einer TV-Sendung auf. Seither folgten diverse Auftritte. Im April 2020 starteten die Pochers ihren Podcast namens „Die Pochers hier!“. 2022 nahm Amira Pocher an der 15. Staffel der RTL-Tanz-Show „Let‘s Dance“ teil. Mit ihrem Tanzpartner Massimo Sinató (42) belegte sie den 4. Platz.

Sandy Meyer-Wölden als Amira-Ersatz: Pocher-Ex versucht neutral zu bleiben

Sandy Meyer-Wölden will allerdings neutral bleiben, denn sie und Amira sind schließlich befreundet. Bevor sie den Podcast übernommen hat, habe sie ihr versprochen, dass sie nicht gegen Amira schießt. Aber auch Sandy muss zugeben, dass die Situation und die Trennung, wie sie jetzt verlaufen ist, für alle Beteiligten „einfach beschissen“ sei.

Es sollte kein „Enthüllungspodcast“ werden, verspricht Oliver Pocher in der neuen Folge seines Podcasts. Doch ganz umkommentiert kann er die Trennung von Amira dann doch nicht lassen. (Fotomontage) © IMAGO/Panama Pictures & IMAGO/Lumma Foto

Wenig später bricht dann aber ihre neutrale Fassade. Denn während sie über die Trennung von Amira und Oliver Pocher spricht, wird Sandy Meyer-Wölden von ihren Emotionen übermannt und bricht in Tränen aus. Verwendete Quelle: Podimo/„Die Pochers! Frisch recyclet“ Folge vom 3. November 2023