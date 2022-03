„An Geschmacklosigkeit kaum zu übertreffen“: Falsche Todesnachricht von Jan Smit verärgert Fans

Er soll verstorben sein? Jan Smits Fans reagieren verärgert über die falsche Todesnachricht, die über den Schlagerstar verbreitet wird. © Andreas Lander / dpa

Niederlande – Der niederländische Schlagersänger Jan Smit (36) ist seit 2015 ein Mitglied des musikalischen Trios Klubbb3, das durch Hits wie „Du schaffst das schon“ und „Das Leben tanzt Sirtaki“ nicht nur in ihrer niederländischen Heimat, sondern auch in Deutschland bekannt wurde. Wenn seine Fans aktuell jedoch YouTube aufrufen, sind auf der Plattform zahlreiche Videos über den angeblichen Tod des Sängers zu finden.

Bei den Clips über Jan Smit handelt es sich aber um eine falsche Todesnachricht, da der Musiker am Leben ist! In einem vom „Deutsche Stars 24h“-Account hochgeladenen Video mit dem Titel „Florian Silbereisen bei der Beerdigung von Mitglied Klubbbb3“ wird behauptet, dass der Künstler an dem Coronavirus gestorben sei und eine Trauerfeier stattgefunden habe.

An diesen Nachrichten ist jedoch absolut nichts Wahres dran, Jan Smit geht es gut. Vor wenigen Tag erst postete er ein süßes Pärchen-Selfie mit seiner Frau.

Jan Smits Fans sind wütend über die falsche Todesnachricht

Bei der angeblichen Todesnachricht von Jan Smit handelt es sich offensichtlich um Fake-News, die unnötige und „geschmacklose“ Informationen verbreiten. Einer der User der Social-Media-Plattform drückte seine Wut über die falsche Todesnachricht aus, indem er schrieb: „Das ist an Geschmacklosigkeit kaum zu übertreffen.“ Und auch ein weiterer Follower verkündete verärgert: „So ein Bullshit!!!” Die Fans des Niederländers ärgern sich also zurecht über die komplett bodenlose und falsche Todesnachricht!