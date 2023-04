„An meine Grenzen gekommen“: Anna Heiser offenbart „Frustration“ als Zweifach-Mama

Zweifach-Mama Anna Heiser fällt der Alltag mit ihren Kindern und der Arbeit manchmal schwer. Ihre Gefühle offenbarte sie nun in einem Instagram Post.

„Bauer sucht Frau“-Teilnehmerin Anna Heiser (32) zeigt sich verletzlich auf Instagram. Die 32-Jährige ist im November 2022 zum zweiten Mal Mama geworden und hat Töchterchen Alina Marikka zur Welt gebracht. Zusammen mit Ehemann Gerald hat sie bereits Sohn Leon. Anna Heiser wohnt mit ihrer Familie auf einer Farm in Namibia. Doch der Alltag als Mutter und ihre zusätzliche Arbeit bringen die 32-Jährige manchmal an ihre Grenzen.

Auf Instagram postete Anna Heiser nun ein Foto von sich mit ihren beiden Kindern. Sie sitzt auf einem Stuhl, während Sohn Leon auf ihrem Schoß sitzt und Tochter Alina über ihrer Schulter hängt. Die Mutter hat augenscheinlich alle Hände voll. Darunter schreibt die 32-jährige: „Heute war wieder so ein Tag. Ein Tag, an dem ich als Mama an meine Grenzen gekommen bin. Leons Autonomiephase hat die Führung übernommen. Alina ließ sich nicht ablegen. Ich kam im Haus nicht voran und die Büroarbeit blieb auch auf der Strecke. Aber hey! Immerhin habe ich es geschafft, das Mittagessen zu kochen!“

Die Fans von Anna Heiser können ihre Lage gut nachvollziehen

Die Zweifach-Mama erklärt, wie sie sich angesichts der angestauten Aufgaben gefühlt hat: „Es ging gefühlt nichts nach dem Plan und die Frustration wurde immer größer. Am liebsten hätte ich mich versteckt und selber angefangen zu weinen. Aber ich weiß, dass auch solche Tage zu dem Elterndasein gehören und es okay ist. Es ist okay, verzweifelt zu sein. Es ist okay, keine Kraft zu haben. Es ist okay, es nicht mehr zu können‘“.

Doch trotz der Frustration, würde sie nichts ändern wollen: „Denn auch so schwierig und frustrierend es an solchen Tagen zu sein scheint, reicht es in die Kinderaugen zu schauen, um zu wissen, was Liebe ist.“ Die Fans der „Bauer sucht Frau“-Teilnehmerin können das gut nachvollziehen, so kommentiert jemand: „Solche Momente kennt doch jeder. Auch das gehört eben zum Elternsein dazu. Es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Trotzdem liebe ich meine Kinder abgrundtief.“