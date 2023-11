Prinz Harry nimmt König Charles‘ Geburtstagseinladung nicht an

Von: Susanne Kröber

Die Chance auf Versöhnung ist erneut zerplatzt. König Charles muss seinen 75. Geburtstag ohne Prinz Harry und Meghan Markle feiern.

London – Am 14. November wird König Charles III. 75 Jahre alt. Offiziell vorgefeiert wurde Charles‘ Geburtstag bereits traditionell im Juni mit der großen Militärparade „Trooping the Colour“, jetzt folgt der private Teil der Feierlichkeiten. Laut The Sunday Times hat der Monarch seine Familie und einige enge Freunde zu einem geselligen Beisammensein ins Clarence House eingeladen, darunter auch seinen in die USA ausgewanderten Sohn Prinz Harry (39).

„Annäherung wird es so schnell nicht geben“: Prinz Harry kommt nicht zu König Charles 75. Geburtstag

Doch die Wogen zwischen der britischen Königsfamilie und Prinz Harry und Meghan Markle (42) haben sich offenbar immer noch nicht ausreichend geglättet. Die Sussexes erschienen weder zu „Trooping the Colour“, noch folgten sie König Charles‘ Einladung, den ersten Todestag von Queen Elizabeth II. (96, † 2022) gemeinsam auf Schloss Balmoral in Schottland zu verbringen. Und auch der 75. Geburtstag von Charles III. scheint für Harry kein Grund zu sein, seiner alten Heimat einen Besuch abzustatten.

Das getrübte Verhältnis zu seinem Sohn und dessen Familie setzt König Charles nach wie vor schwer zu, wie ein Freund des Monarchen gegenüber The Sunday Times verrät. „Wenn er am Ende eines weiteren erfolgreichen Arbeitstages an seine Familie denkt, wird er immer einen Stich im Herzen spüren, weil es ein Problem gibt, das er noch nicht lösen konnte.“ Nach den Enthüllungen der Netflix-Doku „Harry & Meghan“ und Harrys Abrechnung mit der britischen Königsfamilie in seiner Biografie „Spare“ (dt.: „Reserve“) „wird es eine Annäherung so schnell nicht geben“, so der Bekannte. Aufgeben kommt für König Charles jedoch nicht infrage.

Aber das ändert nichts an der Liebe des Königs zu seinem Sohn. Er wird seinen Sohn niemals nicht zu einem Familientreffen einladen, denn so ist er einfach nicht.

75. Geburtstag von König Charles: Prinz William und Kate Middleton sind mit dabei

Prinz Harry, der zuletzt gemeinsam mit Meghan Markle beim Las-Vegas-Konzert von Katy Perry (39) gesichtet wurde, soll als Nächstes eine Reise nach Kanada geplant haben, um dort die Invictus Games zu bewerben, die dort im Februar 2025 stattfinden. König Charles und Königin Camilla (76) gingen zuletzt in Kenia mit niedlichen Babyelefanten auf Tuchfühlung. Zeit, die angeknacksten Familienverhältnisse wieder geradezurücken, bleibt da kaum.

Zumindest auf die Anwesenheit seines ältesten Sohnes wird König Charles an seinem 75. Geburtstag nicht verzichten müssen. Nachdem Prinz William (41) in Singapur am 7. November die diesjährigen Gewinner des Earthshot-Preises küren wird, ist er eine Woche später dann längst wieder in London, um gemeinsam mit Ehefrau Kate Middleton (41) an den Feierlichkeiten teilnehmen zu können. Verwendete Quellen: thetimes.co.uk, thesun.co.uk