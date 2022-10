„Unverzeihlich“: Antonia kündigt nach Beleidigungen von Patrick „Abrechnung“ an

Von: Matthias Kernstock

Im „Sommerhaus der Stars“ erniedrigte und beleidigte Patrick Romer (26) seine Freundin Antonia Hemmer (22) vor einem Millionenpublikum. Die Fürtherin kündigt nun eine Abrechnung an und findet die Vorfälle „unverzeihlich“.

Bocholt – „Wie soll ein Mensch das ertragen“, lautet eine berühmte Songzeile von Philipp Poisel (39). Diese Frage dürfte sich auch Antonia Hemmer während ihrer Zeit im „Sommerhaus der Stars“ in Bocholt gestellt haben. Ausgerechnet ihr eigener Freund Patrick Romer, ein reicher Bauer vom Bodensee, erniedrigte das Model vor laufenden RTL-Kameras.

Patrick Romer beleidigt Antonia Hemmer im „Sommerhaus der Stars“

Mit Sätzen wie „Geh Zähneputzen, Du stinkst“ oder Übergewicht-Vorwürfen sorgte Patrick Romer für Entsetzten bei den Zuschauern von „Sommerhaus der Stars“. Regelmäßig sitzen Millionen Menschen vor dem TV, auch bei RTL+ ist das Promi-Realityformat erfolgreich.

Umso unverständlicher, dass „Bauer sucht Frau“-Star Patrick Romer jegliche Manieren vor seinen Promi-Kollegen im „Sommerhaus der Stars“ vermissen lässt. Doch nun scheint das uncharmante Verhalten des Bauern Folgen zu haben, wie Antonia Hemmer bei Instagram ankündigt. In ihrer neuesten Instagramstory spricht das Fotomodel über eine anstehende Abrechnung.

„Unverzeihlich“: Antonia kündigt nach Beleidigungen von Patrick „Abrechnung“ an

„Patricks Verhalten im Sommerhaus war in einigen Momenten unverzeihlich“, beginnt Antonia Hemmer ihre Erklärungen zu den Vorfällen. „Aber wisst ihr, was noch schlimmer ist? Das, was seit einigen Folgen hier auf Instagram und TikTok passiert.“ Dann erklärt Antonia, dass sie entsetzt sei, dass ihr auch Stars und Promis plötzlich Ratschläge und Beziehungstipps bei Instagram schicken würden.

Das scheint Antonia wütender zu machen, als das respektlose Verhalten ihres Freundes. „Diese Leute, die für einen Promiflashartikel ihre Mutter verkaufen würden“, schimpft die 22-jährige Sommerhaus-Kandidatin. Das Model aus Franken geht auch auf die Beziehung der beiden ein.

Antonia Hemmer kündigt Abrechnung beim Wiedersehen vom Sommerhaus an

„Wir arbeiten privat an unserer Beziehung. Auch ich sehe durch die Ausstrahlung, dass ich mir vieles nicht mehr gefallen lassen darf“, erklärt die „Bauer sucht Frau“-Kandidatin von 2020, die in der RTL-Kuppelshow damals frühzeitig von Bauer Patrick nach Hause geschickt wurde.

„Nächste Woche sehen Patrick und ich uns in Köln“, ergänzt Antonia. „Dann gibt es ein ausführliches Statement + Abrechnung“, kündigt Antonia Hemmer ihren Followern bei Instagram an. Achtung Spoiler: Wer wissen willl, wer das „Sommerhaus der Stars gewinnt, kann es hier erfahren. Verwendete Quellen: Instagram Antonia Hemmer