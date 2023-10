Trotz großer Schlagerkarriere: Darum bekommt G.G. Anderson nur 36 Euro Rente

Von: Lisa Klugmayer

Seit fast 60 Jahren steht G.G. Anderson nun schon auf der Bühne. Doch die Rente des Schlagerstars ist erschreckend niedrig.

Eschwege – Als G.G. Anderson (73) Anfang der 60er Jahre nur nebenbei als Sänger und Schlagzeuger arbeitete, hätte er sich wohl nicht gedacht, wie lange und erfolgreich seine Schlager-Karriere sein wird. Doch, wie G.G. Anderson nun verrät, bekommt er trotz jahrelanger Schufterei nur eine Mini-Rente.

Trotz großer Schlagerkarriere: Darum bekommt G.G. Anderson nur 36 Euro Rente

G.G. Anderson machte nach seinem Abschluss an der Realschule eine Ausbildung zum Elektriker. Um sich sein Gehalt aufzubessern, jobbte er nur nebenbei als Sänger und Schlagzeuger. In den 60er Jahren war er Mitglied in verschiedenen Bands, bevor er 1972 seine Solo-Karriere begann. Außerdem war er noch als Songwriter tätig und schrieb Hits für Roland Kaiser, Andy Borg oder Howard Carpendale.

Bis heute steht G.G. Anderson auf der Bühne – und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Ist seine Mini-Rente etwa der Grund dafür? Denn, wie der Schlagerstar jetzt im Interview mit t-online verrät, fällt seine Rente erschreckend niedrig aus. „Ich habe vier Jahre als Elektriker gearbeitet, deswegen bekomme ich eine Rente von 36 Euro pro Monat. Jedes Mal, wenn mir der Betrag überwiesen wird, gehe ich ein Bier trinken“, lacht G.G. Anderson über diesen Betrag. Doch finanziell muss man sich aber trotzdem keine Sorgen um ihn machen.

Schon gewust? G.G. Anderson war nicht sein erster Künstlername G.G. Anderson heißt nicht wirklich G.G. Anderson. Sein bürgerlicher Name ist Gerd Grabowski. Seine Solo-Karriere startete aber 1973 als „Alexander Marco“ und von 1977 bis 1979 trat er als „Tony Bell“ auf. Erst seit 1980 ist er als „G. G. Anderson“ bekannt.

„Habe ich 40 Jahre lang ein Schweinegeld verdient“: Schlagerstar G.G. Anderson hat gut vorgesorgt

„Wenn du einige Songs geschrieben hast, kannst du von der Gema wirklich gut leben. Zu D-Mark-Zeiten lag meine Ausschüttung bei knapp eine Million pro Jahr. Ab meinem 30. Lebensjahr bis zum heutigen Tag habe ich 40 Jahre lang ein Schweinegeld verdient“, G.G. Anderson. Außerdem haben er und seine Frau Monika ihr Geld gut angelegt.

Monika ist auch diejenige, die die finanziellen Hosen in der Beziehung anhat. „Denn ich selbst interessiere mich nicht für Geld, nur ein Beispiel: Ich war für die Arbeit mal in Hamburg und habe damals in einer kleinen Pause einen Spaziergang gemacht und währenddessen in einem Autohaus einen Jaguar gekauft, für 120.000 D-Mark. Innerhalb von fünf Minuten“, lacht der Schlagerstar.

Dem „König von Mallorca“ geht es da ähnlich. Denn auch Schlager-Kollege Jürgen Drews bekommt eine erschreckend niedrige Rente. Verwendete Quellen: t-online