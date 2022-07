Nach schwerer Erkrankung: Andrea Berg erfüllt ihrer Mutter mit Safari einen großen Wunsch

Von: Lisa Klugmayer

Nach schwerer Erkrankung: Andrea Berg erfüllt ihrer Mutter mit Safari einen großen Wunsch (Fotomontage) © IMAGO / Eventpress & IMAGO / Zoonar

Andrea Berg erfüllt ihrer Mutter einen langgehegten Traum. Die rüstige Rentnerin möchte einmal eine Giraffe in freier Wildbahn sehen. Anfang August geht es für die Schlagersängerin, Mama Helga und Tochter Lena deswegen nach Afrika.

Kleinaspach - Die Familie von Andrea Berg (Ihr Leben, ihre Familie & ihre größten Erfolge) hat ein schweres Jahr hinter sich, denn Mama Helga hat 2021 eine schwere Erkrankung überstanden. Nun will die 78-Jährige nach Afrika. Gesagt, getan: Am 8. August fliegen drei Generationen Berg-Frauen nach Botswana. Die Tochter der Schlagersängerin kommt nämlich auch mit.

„Mama hat gesundheitlich eine schwere Zeit hinter sich, und wir sind alle glücklich, dass es ihr wieder gut geht“, erzählt Andrea Berg der BILD-Zeitung. „Wir müssen die Augenblicke genießen, die wir miteinander haben. Ich sage jeden Tag: ,Lieber Gott, danke, dass ich Zeit mit Mama verbringen darf“.

Andrea Berg (Sängerin) begleitet Ihre Mutter auf den Platz. DEUTSCHLAND, Grossaspach: Fussball, Länderspiel: Deutschland U20 vs. Polen U20 am 09.09.2012 © IMAGO / Hartenfelser

Deswegen will Andrea Berg (Die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) ihrer Mama nun einen ganz besonderen Wunsch erfüllen: Eine Reise nach Afrika. Die Schlagersängerin war 2018 mit Tochter Lena schon einmal dort. „Wir erlebten viele magische Momente. Als wir uns zu Hause die vielen Bilder angeschaut haben, sagte Mama plötzlich: ,Da will ich auch hin. Ich will auch einmal eine Giraffe in freier Wildbahn sehen!‘“. Daher stammt die Idee für die gemeinsame Reise.

Wenig Gepäck und kein Make-Up: Andrea Berg reist mit Mutter und Tochter nach Afrika

„Wir haben gesagt: ,Weißt du was? Wir drei machen das! Wir brauchen nicht viel Gepäck, kein Make-up“, so Andrea Berg begeistert. „Wir schlafen in Zelten und sehen uns diese Wiege der Menschheit an“. Mama Helga ist natürlich hin und weg: „Ich freue mich so auf unsere Safari! Wir werden in Afrika zu dritt das Leben feiern!“.

Seit 30 Jahren steht die Schlagersängerin nun schon auf der Bühne. Um dieses Jubiläum zu feiern, spielt Andrea Berg bald eine große Jubiläumsshow in ihrer Wahlheimat Aspach. Dafür probt die 56-Jährige bereits fleißig. Verwendete Quellen: bild.de