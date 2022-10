Andrea-Berg-Fans begeistert: Strandkonzert im Sommer angekündigt

Fans der Schlagerikone Andrea Berg kamen bereits in diesem Jahr in jeden Fall auf ihre Kosten. Jetzt kündigte die Musikerin ein Strandkonzert für 2023 an. © IIMAGO / Future Image

Eckernförde – Andrea Berg (56) hat offenbar noch nicht genug von den ausschweifenden Feierlichkeiten zu ihrem 30-jährigen Bühnenjubiläum. In den vergangenen Monaten stand die Schlagerikone mehrfach in ihrer Heimat Kleinaspach für eine Gala-Show auf der Bühne, deren Aufzeichnung später im TV ausgestrahlt wurde. Vor einigen Wochen feierte Berg ihre 30 Jahre andauernde Karriere dann außerdem mit einem Riesenkonzert in Berlin. Doch auch nach drei Jahrzehnten hat die „Du hast mich tausendmal belogen“-Interpretin ganz offensichtlich immer noch Lust auf ausgefallene Mega-Performances.

Denn wie jetzt unter anderem die „Schlagerprofis“ berichten, plant Andrea Berg im Sommer 2023 ein Open-Air-Konzert am Nordseestrand in Eckernförde. Insbesondere Berg-Fans aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein werden sich sicherlich über die Ankündigung freuen — immerhin ist ein Auftritt der Schlagergröße vor so einer idyllischen Kulisse etwas ganz Besonderes. „Andrea Berg & Band LIVE am Strand“, lautet es in der Ankündigung der Performance, die Teil einer Konzertreihe mit dem Titel „Strand-Open-Airs“ ist.

Andrea Berg wird im Juli mit ihrer Band den Strand von Eckernförde unsicher machen

Am 9. Juli 2023 soll es so weit sein: Andrea Berg und ihre Band werden den Strand des Nordseeörtchens Eckernförde unsicher machen. Wie immer wird der Auftritt der Schlagerkönigin zweifelsfrei eine echte Party. Denn bekanntermaßen ist Andrea Berg generationsübergreifend beliebt und vereint Jung und Alt mit ihrer Musik. Losgehen soll es ab 17:30 Uhr. Das Vorprogramm startet planmäßig eine Stunde später und das Ende des Konzerts ist für 22:00 Uhr angesagt.

Wer Andrea Berg am Strand nicht verpassen möchte, der sollte sich schnellstmöglich Tickets sichern. Noch sind die begehrten Karten nämlich noch zu haben, wie lange der Vorrat reicht, ist bei Andrea Berg jedoch nie vorhersagbar. Bis Juli 2023 wird die „Ich würd’s wieder tun“-Sängerin jedoch sicherlich auch noch ein paar Male bei den einschlägigen Schlager-Shows im TV zu sehen sein!