Mit Stars wie Maite Kelly: Andrea Berg feiert 30. Bühnenjubiläum Ende September in Berlin

Andrea Berg und Maite Kelly sollen schon bal gemeinsam auf der Bühne stehen. © Imago/Tilman Jentzsch & Imago/Bildagentur Monn

Schon 30 Jahre lang begeistert Andrea Berg Schlagerfans überall mit ihrer Musik. In Berlin feiert die Sängerin ihr Bühnenjubiläum Ende September mit zahlreichen Gästen.

Berlin – „Ich würd es wieder tun mit dir heute Nacht“ — diesen Satz kennt wohl jeder deutsche Schlagerfan. Gesungen hat ihn Andrea Berg in ihrem Hit-Song „Du hast mich tausendmal belogen“, der noch immer auf keiner anständigen Schlagerparty fehlen darf. Stolze 30 Jahre steht die Sängerin schon auf der Bühne und dieses Jubiläum will Berg jetzt mit zahlreichen hochkarätigen Gästen bei einem ganz besonderen Konzert feiern. Am 30. September wird sich die Schlagerikone auf der Waldbühne in Berlin die Ehre geben. Und für diesen außergewöhnlichen Anlass hat sich Andrea Berg tatkräftige Unterstützung mit ins Boot geholt.

Seite an Seite mit Maite Kelly (42) und Johnny Logan (68) wird die „Die Gefühle haben Schweigepflicht“-Interpretin Ende des Monats in der Hauptstadt auf der Bühne stehen. Für echte Schlagerfans ist das Konzert also eine tolle Möglichkeit, gleich drei Stars des Genres gemeinsam performen zu sehen. Noch sind Tickets für das Event bei den üblichen Vorverkaufsstellen erhältlich. Über den geplanten Auftritt sagte Andrea Berg in einem Statement: „In der Waldbühne habe ich mit meinen Fans schon so viele unvergessliche Momente erlebt. Ich freue mich riesig auf unser Wiedersehen am 30. September und darüber, dass mit Maite und Johnny zwei ganz liebe Freunde diesen Abend gemeinsam mit uns feiern werden.“

Über 30 Jahre lang begeistert Andrea Berg ihre Fans mit unvergesslichen Schlager-Hits

Bereits vor einigen Wochen feierte Andrea Berg im Rahmen einer ZDF-Show ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum vor Publikum. Damals stand die leidenschaftliche Sängerin in der „WIRmachenDRUCK Arena“ nahe ihrem Wohnort Kleinaspach auf der Bühne. Moderiert wurde das TV-Highlight von Giovanni Zarrella (44), auch Maite Kelly war zu Gast. Der Auftritt in der Berliner Waldbühne dagegen wird ein eher klassisches Konzert ohne Fernsehkameras.

Auch Maite Kelly freut sich schon darauf, die langjährige Karriere ihrer geschätzten Kollegin ausgiebig zu feiern. In einer Pressemitteilung erklärte sie: „Andrea hat die große Gabe, Menschen zusammenzubringen. Alles, was sie tut, macht sie aus tiefstem Herzen und mit so viel Liebe. Schon unser gemeinsamer Auftritt bei der 30-Jahre-Show in Aspach war für mich Gänsehaut pur.“