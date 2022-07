„Ganz besonderer Tag“: Andrea Berg gibt Einblick in Videodreh mit Vanessa Mai

Einblick hinter die Kulissen: Andrea Berg drehte ein Musikvideo mit Vanessa Mai. Die Sängerin teilte einen Clip und Fotos von den Dreharbeiten. (Fotomontage) © Screenshot YouTube/Andrea Berg

Ganz besonderer Videodreh! Andrea Berg und Vanessa Mai drehten ihr „Unendlich“-Musikvideo. Der Schlagerstar gibt einen Einblick hinter die Kulissen der Dreharbeiten zu dem Video.

Kleinaspach – Kurz vor der Videopremiere am Freitag (8. Juli): Andrea Berg (56) gibt ihren Fans einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen des Videodrehs zu ihrem gemeinsamen „Unendlich“-Musikvideo mit Vanessa Mai (30).



Via Instagram teilte sie mit ihren Fans einen Clip und zahlreiche Fotos von den Dreharbeiten zu dem besonderen Musikvideo mit Schlagerkollegin und Schwiegertochter Vanessa Mai. Zu ihrem Posting schrieb Andrea Berg aufgeregt: „Ihr Lieben, könnt ihr auch nicht bis zur offiziellen Videopremiere zu meinem gemeinsamen Song mit Vanessa Mai am Freitag warten?“

Die „Du hast mich tausendmal belogen“-Hitmacherin informierte ihre Follower zudem darüber, dass sie sich ab sofort einen Zusammenschnitt zu dem besonderen Videodreh auf ihrem YouTube-Kanal anschauen können. „Als Überraschung gibt es schon jetzt einen kleinen Zusammenschnitt auf meinem YouTube-Kanal. Es war wirklich ein ganz besonderer Tag, mit ganz viel Liebe“, gab die Mama einer Tochter bekannt.

Andrea Berg: Einblick in Videodreh mit Vanessa Mai

Die Schlagersängerin wünschte ihren Followern zudem ganz viel Spaß dabei, hinter die Kulissen des ganz besonderen Videodrehs zu blicken. Die Beauty verkündete: „Viel Spaß beim hinter die Kulissen blicken. Eure Andrea.“ Sie fügte hinzu, dass der Link zu dem exklusiven Einblick hinter die Kulissen der Dreharbeiten in ihrer Instagram-Story zu finden sei. Jetzt wird es nicht mehr lange dauern, bis sich die Fans das neue Musikvideo ihres Idols anschauen können, das in Zusammenarbeit mit der „Sommerwind“-Künstlerin entstand.