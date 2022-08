Kerstin Ott, Beatrice Egli u.v.m.: Top-Gästeliste für Andrea Bergs Jubiläumsshow

Teilen

Schlagerstar Andrea Berg feierte ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum mit einem zweitägigen Konzert, zu dem sie viele bekannte Kollegen wie Kerstin Ott einlud. (Fotomontage) © IMAGO / HOFER & IMAGO / Future Image

Schlagerstar Andrea Berg feierte ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum mit einem zweitägigen Konzert, zu dem sie viele bekannte Kollegen wie Kerstin Ott einlud.

30 Jahre steht Andrea Berg (56) mittlerweile nun schon auf der Bühne. Anlässlich ihres Jubiläums hat die Rekord-Sängerin ein großes Musikfest gefeiert. Zu ihrer Jubiläumsparty am 29. und 30. Juli lud sie jede Menge bekannte Schlagerkollegen in ihre Wahlheimat Aspach ein. Die über 24.000 Showbesucher feierten ausgelassen mit Andrea Berg und ihren prominenten Gästen mit, während sie in den Genuss von zahlreichen Duetten kamen.

Unter anderem performte die Ausnahmekünstlerin zusammen mit Kerstin Ott (40), Beatrice Egli (34), Maite Kelly (42), Nino de Angelo (58) und DJ Ötzi (51). Genau mit diesen Musikern hat Andrea Berg auf ihrem neuen Album „Ich würd‘s wieder tun“ Duette aufgenommen, die sie in der Aspacher Arena zum ersten Mal live zum Besten gaben. Eine weitere Performance gab es mit der Kölner Musikgruppe Höhner.

„30 Jahre Andrea Berg“: Jubiläumskonzert läuft auch im Fernsehen

Auch ein gemeinsamer Auftritt mit Stief-Schwiegertochter Vanessa Mai (30) durfte bei der Jubiläumsshow nicht fehlen. Die beiden Schlagerstars hatten für Andreas CD den Track „Unendlich“ eingesungen und stellte ihn im weißen Partnerlook auf der Aspacher Bühne vor. Dabei handelte es sich um eine echte Weltpremiere, denn eine gemeinsame Performance der Künstlerinnen hatte es davor nicht gegeben. „Ich muss mich ein bisschen sammeln gerade“, zeigte sich Vanessa Mai anschließend überwältigt von dem besonderen Moment. Andrea Berg wiederum betonte, stolz auf ihre jüngere Kollegin zu sein, die mit ihrem Stiefsohn Andreas Ferber (39) verheiratet ist.

Auf Instagram bedanke sich Andrea Berg im Nachhinein bei den zahlreich erschienenen Gästen und Fans. „So viel Liebe, so viele Emotionen - ich bin immer noch tief berührt“, schrieb die Sängerin und verwies darauf, dass das Jubiläumskonzert am kommenden Samstag (6. August) im ZDF ausgestrahlt wird. Alle Schlagerfans, die es nicht zu den Live-Shows geschafft haben, sollten sich also ab 20.15 Uhr nichts anderes vornehmen und die Fernbedienung startklar halten. Präsentiert wird „30 Jahre Andrea Berg“ von Moderator Giovanni Zarrella (44).