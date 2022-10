Infrastruktur-Probleme: Konzert von Andrea Berg ersatzlos abgesagt

Andrea Berg hat einen geplanten Auftritt in Düsseldorf kurzfristig gecancelt. Grund dafür sind Probleme mit der Infrastruktur. © IMAGO/APress

Düsseldorf – Das wird eine herbe Enttäuschung für viele Fans der Schlagerkönigin Andrea Berg (56) sein! Die „Du hast mich tausendmal belogen“-Interpretin tourt derzeit durch Deutschland und hatte dabei eigentlich auch einen Stopp in Düsseldorf geplant. Doch der Auftritt in der Merkur-Spiel-Arena musste nun abgesagt werden. Als Grund dafür gibt der Veranstalter Probleme mit der Infrastruktur an. Einen Ersatztermin wird es nicht geben.

Die gesamte Konzert- und Eventbranche befindet sich nach zwei Jahren Pandemie noch immer im Ausnahmezustand. Durch fehlende Arbeitskräfte und Ressourcen musste nun leider auch eine Performance von Schlagerlegende Andrea Berg abgesagt werden. Eigentlich wollte die Musikerin in Düsseldorf ihr Bühnenjubiläum mit der Show „30 Jahre Andrea Berg“ feiern, jetzt haben Fans leider keine andere Wahl, als Tickets für ein weiteres Andrea-Berg-Konzert zu erwerben.

Andrea Berg kann vorerst keinen Ersatztermin für ihr abgesagtes Konzert anbieten

„Liebe Fans von Andrea Berg, liebe Ticketinhaber*innen, die Show 30 Jahre Andrea Berg muss leider ausfallen“, schreiben die Veranstalter in einem offiziellen Statement, wir mussten die gesamte Veranstaltungsreihe ‚Winter am Rhein‘, die zum Jahresende in der Merkur-Spiel-Arena geplant war, absagen. Hierunter fällt leider auch die Show 30 Jahre Andrea Berg am 04.12.2022. Ohne bestehende Infrastruktur ist ein Event dieser Größenordnung nicht möglich. Einen Ersatztermin wird es leider nicht geben.“

Glücklicherweise hat Andrea Berg in diesem Jahr durch ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum zahlreiche weitere Konzerte geplant. Unter anderem ist die Schlagerikone mit ihrer „Mosaik“-Tour unterwegs, außerdem steht sie bei unterschiedlichen Schlager-Galas auf der Bühne. Die Ticketinhaber des abgesagten Events haben also noch eine Chance, ihr Idol 2022 doch live zu erleben.