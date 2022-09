Schlagerstars Andrea Berg und Maite Kelly: „Wir sind wie Schwestern“

Maite Kelly und Andrea Berg in der TV-Show Giovanni Zarrella präsentiert: 30 Jahre Andrea Berg in der WIRmachenDRUCK Arena. Aspach, 29.07.2022 © IMAGO/Frederic Kern

Sie würden füreinander durchs Feuer gehen: Andrea Berg und Maite Kelly sind nicht nur gute Freundinnen, sondern auch echte Seelenverwandte.

In der Promiwelt ist es gar nicht so einfach, Freunde fürs Leben zu finden. Bekanntlich ist die Szene von Oberflächlichkeiten und flüchtigen Bekanntschaften geprägt. Glücklicherweise hatten Andrea Berg (56) und Maite Kelly (42) in dieser Hinsicht Glück: Die beiden Schlagerstars haben ein sehr enges Verhältnis zueinander und betrachten sich sogar als Geschwister. „Das ist wie große und kleine Schwester“, verrät das frühere Kelly-Family-Mitglied.

Die zwei Powerfrauen würden privat sehr ähnlich ticken, da sie „richtige Familienmenschen“ seien. „Wir lieben unser Zuhause und tanken dort Kraft für die Bühne“, erzählt Andrea Berg. Umso angeregter fallen dann die Gespräche der Freundinnen aus, wenn sie sich treffen. „Mit Maite kann ich so wunderbar stundenlang über das Leben philosophieren und auch so herzhaft lachen“, berichtet die Schlager-Queen weiter.

Im Mädels-Talk tauschen sie sich freimütig über das andere Geschlecht aus. „Unter guten Freundinnen sprechen wir natürlich auch immer über die Männer. Man hilft sich gegenseitig, sie noch besser zu verstehen“, lacht Maite Kelly. Die Sängerinnen sind also auf einer Wellenlänge und scheinen über Gott und die Welt miteinander reden zu können.

Andrea Berg und Maite Kelly: So kam es zum gemeinsamen Song

Auch beruflich unterstützen sich Andrea Berg und Maite Kelly. Von Konkurrenzdenken keine Spur – ganz im Gegenteil! Die beiden haben kürzlich sogar ein gemeinsames Duett aufgenommen. Der Track heißt „Hallo Houston“ und wurde auf Bergs neuem Album „Ich würd’s wieder tun“ veröffentlicht.

Über die Entstehungsgeschichte verrät Kelly: „Als Andrea und ich damals in ihrem kleinen Natur-Pool geschwommen sind, hat sie laut geträumt und mir von ihrer Idee berichtet, für ihr neues Album Duette mit Freunden aufzunehmen. Ich habe sofort gesagt: , Ich bin dabei, ich bin dein Co-Pilot‘‘“. Vom Ergebnis ist die einstige „Let’s Dance“-Siegerin total begeistert. „Es war noch schöner, als ich es mir jemals hätte erträumen können – einfach Gänsehaut pur“, schwärmt Maite Kelly. Zwei Seelenverwandte also, die die Musik noch enger zusammenschweißt – wie schön!