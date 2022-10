Andrea Berg, Marie Reim u. v. m.: Diese Schlagerstars sind zu Gast bei der „Beatrice Egli Show“

Beatrice Egli möchte auch jungen Talenten eine Bühne geben. So ist die Gästeliste der „Beatrice Egli Show“ ein spannender Mix neuer und bekannter Künstler. (Fotomontage) © IMAGO/Future Image & IMAGO/Jan Huebner

„Das wird ein unvergesslicher Abend“, weiß Beatrice Egli und freut sich auf bekannte Schlagerstars wie Maite Kelly und Newcomer wie „Seelemann“ in ihrer Show.

Berlin – Die „Beatrice Egli Show“ (MDR) geht in die zweite Runde – darauf haben die Fans gewartet und mit ihnen Gastgeberin Beatrice Egli (34), die sich schon sehr auf ihre zweite ganz eigene Show freut. Die ursprünglich unter dem Namen „SWR Schlager – Die Show“ gestartete TV-Sendung mit Egli als Gastgeberin wurde schließlich zugunsten der Schweizerin umbenannt – ihre eigene Show! Via Instagram verkündet die Sängerin, dass die Aufzeichnung für die zweite Ausgabe im Kasten ist und wir uns auf eine „wundervolle, emotionale, überraschende und berührende Sendung“ freuen können. Am 26. November ist es so weit und nun steht auch die Gästeliste für die TV-Gala in trockenen Tüchern.

Die Schlagersängerin verspricht ihren Fans eine vielseitige Show mit großartigen Künstlerinnen und Künstlern und tolle Überraschungen. Wirft man einen Blick auf die Gästeliste, hat die Gastgeberin recht behalten. Mit dabei sind bekannte Künstler wie Schlagerikone Andrea Berg, Maite Kelly, Marie Reim, Ex-„Smokie“-Sänger Chris Norman, Die Münchener, Die Höhner und Ireen Sheer.

Beatrice Egli möchte auch jungen Künstlern eine Chance auf die große Bühne geben

„Wir werden emotionale Momente, spannende Geschichten und aufsehenerregende Showacts aus dem Schlager- und Popbereich erleben“, lautet es von der 34-Jährigen. Vor allem legt die sympathische Schweizerin aber Wert auf die Nachwuchsförderung. So gibt die Blondine jungen Schlagersängerinnen und -sängern die Bühne, die sie sonst wenig haben. In der Herbstausgabe ihrer Show wird u.a. Sophia aus Nordrhein-Westfalen, „Seelemann“ aus Bayern und Yike („The Voice of Kids“) zu sehen sein.

Endlich steht wieder eine neue Ausgabe der „Beatrice Egli Show“ auf dem Programm! Für nur 15 Euro können Fans der Sängerin Tickets für die Live-Sendung erstehen. (Fotomontage) © IMAGO/Michael Kremer

Dazu kommen der Mundartmusiker Kunz aus Luzern und der Schweizer Singer-Songwriter Bastian Baker, die ebenfalls die Bühne für einen Auftritt übernehmen werden. Beatrice Egli weiß „das wird ein unvergesslicher Abend“ und lädt das Publikum ein, für zwei Stunden einen unbeschwerten und schönen Abend unter Freunden zu erleben.

Nach der ersten Sendung konnte Beatrice Egli nicht mehr aufhören zu strahlen, schrieb die lebensfrohe Musikerin unter einen Instagram-Beitrag. „Eine Sendung, die meinen Namen trägt. Das ist einfach der Wahnsinn“, heißt es von der DSDS-Siegerin.