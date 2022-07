Vanessa Mai, Kerstin Ott und v.m.: Alle Infos zu Andrea Bergs neuem Album „Ich würd‘s wieder tun“

Andrea Bergs neues Album mit Kerstin Ott und Vanessa Mai © IMAGO / Bildagentur Monn & IMAGO / POP-EYE & IMAGO / BOBO

Für ihre neue Platte hat Andrea Berg ihre Schlagerfreunde zusammengetrommelt und zahlreiche Duette mit Ohrwurm-Potenzial aufgenommen.

Endlich ist es so weit: Das brandneue Album von Andrea Berg (56) ist raus! Ab sofort können die Fans auf „Ich würd’s wieder tun“ in 19 exklusive Tracks reinhören. Drei Jahre ist es inzwischen her, seit die letzte Platte der Schlagerqueen erschienen ist. Nun gibt es endlich musikalischen Nachschub für ihre Anhänger. Für das Album hat sich die Musikerin mit einer ganzen Reihe von namhaften Künstlern zusammengetan.

„Unendlich“ ist ein Duett mit Vanessa Mai (30), das alle eingefleischten Schlagerfans sicher vom Hocker reißen wird. Die tanzbare Nummer ist die erste Kollaboration der beiden Sängerinnen, die erst kürzlich im gemeinsamen Interview betonten, dass sie sich privat wie beruflich super verstehen.

Auch mit Kerstin Ott (40) hat sich Andrea Berg zusammengetan. „Geh doch, wenn du sie liebst“ heißt der gemeinsame Song der beiden Schlagerstars, der vielen Fans sicher einen Ohrwurm beschert. Mit Semino Rossi (60) hat die Künstlerin außerdem ihren alten Hit „Tango Amore“ neu aufgenommen. Weitere Duette gibt es mit Maite Kelly („Hallo Houston“), Nino de Angelo („Die Gefühle haben Schweigepflicht“), Beatrice Egli („Mosaik“), Al Bano („Sharazan“), Florian Silbereisen („Diese Nacht ist jede Sünde wert“) und Nik P. („Jung, verliebt und frei“). Auch DJ Bobo (54) ist auf der Tracklist zu finden. „Get up and dance“ vereint die größten Hits des Schweizers in einem Song und hat echtes Potenzial zum Partykracher.

Diese tollen Extras gibt es auf dem neuen Andrea-Berg-Album

Andrea Berg selbst zeigte sich anlässlich der Albumveröffentlichung ganz aufgeregt. „Ich würd‘s wieder tun! Deshalb habe ich meinen Fans und mir einen großen Wunsch erfüllt: ein neues Album mit vielen lieben Freundinnen und Freunden und eine große Party bei mir zuhause! Ich freue mich riesig, das Album nun endlich mit allen Fans teilen zu dürfen“, erklärte sie.

Übrigens: Wer die CD kauft, erhält nicht nur ein Booklet mit den Songtexten, sondern auch ein Heftchen mit den Karriere-Highlights der Ausnahmekünstlerin. Dazu gibt es ein Tattoo im Schmetterlingscover-Look.