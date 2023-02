Romantische Liebeserklärung von Andrea Berg an Mann Uli Ferber

Andrea Berg kennt ihren Ehemann Uli Ferber bereits 20 Jahre. Doch auch nach so langer Zeit ist die Schlagersängerin noch immer wie frisch verliebt.

Aspach – Andrea Berg (57) ist nicht nur eine megaerfolgreiche Schlagersängerin, sondern auch leidenschaftliche Bäuerin und Betreiberin des Hotels „Sonnenhof“ in Kleinaspach. Den Gasthof betreibt die „Du hast mich tausendmal belogen“-Interpretin mit ihrem Ehemann Uli Ferber (63), den sie vor zwanzig Jahren selbst auf dem idyllischen „Sonnenhof“ kennenlernte. Damals war Ferber bereits der Besitzer des Hotels, während Andrea Berg dort eine Nacht als Gast verbrachte. Schon das erste Kennenlernen des Paares war für beide offensichtlich ein intensives Erlebnis. Nach einem Auftritt verbrachten die beiden die ganze Nacht gemeinsam, tief versunken in einem Gespräch.

Als Andrea Berg und Uli Ferber sich dann endlich ins Bett verabschiedeten, schrieb die Musikerin ihrem späteren Ehemann eine denkwürdige Nachricht: „Ich glaube, ich habe mein Herz bei dir verloren“, hieß es in der SMS, wie Berg in ihrer Sendung „Das Leben ist ein Mosaik“ verriet. Der Hotelinhaber antwortete mit ähnlich großen Worten: „Ich werde es suchen, ich werde es finden, und ich werde es nie mehr hergeben.“ Seitdem sind Uli und Andrea ein Herz und eine Seele und haben sich über die Jahre ein paradiesisches Leben in Kleinaspach aufgebaut.

Andrea Berg ist auch nach zwanzig Jahren noch immer hingerissen von Uli Ferber

Nach zwei gemeinsamen Jahrzehnten sind Andrea Berg und Uli Ferber, der übrigens auch der Schwiegervater von Schlagerprinzessin Vanessa Mai (30) ist, noch immer ein glückliches Paar. Dass sie sich ein Leben ohne ihren Gatten nicht mehr vorstellen kann, bewies die Schlager-Veteranin jetzt mit einem romantischen Post auf Instagram. Neben einigen Schnappschüsse, die die Ehepartner eng umschlungen am Strand zeigen, schrieb sie einige rührende Worte an ihren Liebsten.

„Was für ein Gefühl, viel zu schön um wahr zu sein“, beginnt Andrea Berg den Beitrag auf ihrem offiziellen Instagram-Account, „vor 20 Jahren sind wir uns das erste Mal begegnet, seitdem bist du mein Fels in der Brandung…“ Dass Uli Ferber und Andrea Berg sich einfach gefunden haben, ist nicht zuletzt nach diesem Posting eine klare Sache!