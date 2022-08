Neues Album von Schlagerstar Andrea Berg wieder auf Platz 1? Anzeichen verdichten sich

Teilen

Andrea Berg hat gerade ihr neues Album „Ich würd’s wieder tun“ veröffentlicht. Erobert die Schlagersängerin damit wieder Platz eins der deutschen Charts? (Fotomontage) © Instagram/Andrea Berg & IMAGO/HOFER

Gerade erst hat Andrea Berg ihr brandneues Album „Ich würd‘s wieder tun“ herausgebracht. Damit hat sie gute Chancen, erneut auf Platz eins der Charts zu landen.

Mit über 15 Millionen verkauften Tonträgern gehört Andrea Berg (56) zu den kommerziell erfolgreichsten Künstlern Deutschlands. Am vergangenen Freitag veröffentlichte die Schlager-Queen ihr neues Album „Ich würd’s wieder tun“, das zahlreiche Duette mit Stars wie Vanessa Mai (30) und Beatrice Egli (34) enthält. Seit 2003 ist jedes einzelne Album von Andrea Berg auf Platz eins der deutschen Charts gelandet – kann sie an diesen Erfolg anknüpfen?

Bisher sieht es jedenfalls genau danach aus. In den Midweek-Charts steht „Ich würd’s wieder tun“ derzeit konkurrenzlos auf Rang eins. Damit hat sich Andrea Berg sogar vor Musik-Superstar Beyoncé (40) behauptet, die ihre neue Platte „Renaissance“ zum selben Termin auf den Markt gebracht hatte. Ehrlicherweise haben die beiden Künstlerinnen wohl eine etwas andere Fangemeinde – und die Schlagercommunity kann sich auf die Schultern klopfen, da sie eindeutig stärker zu sein scheint.

Andrea Berg: Schließt sie zu diesen Rekordhaltern auf?

Die Albumcharts dieser Woche werden am morgigen Freitag (5. August) verkündet. Bis dahin heißt es also Daumen drücken für die Ausnahmekünstlerin, dass sie das Dutzend voll macht und zwölf Nummer-eins-Alben schafft. Damit würde sie sich in guter Gesellschaft befinden: Erreicht haben dies bisher nur die Kölschrockband BAP, die Toten Hosen, der britische Popstar Robbie Williams (48) und Pop-Queen Madonna (64). Eine illustre Liste an Künstlern also, zu denen Andrea Berg dazu stoßen und sicher gut passen würde.

Den Rekord für die meisten Nummer-eins-Alben hält in Deutschland übrigens Peter Maffay (72) mit 20 Platzierungen an der Chartspitze. Dahinter folgen die Amigos mit 14 und Herbert Grönemeyer (66) sowie James Last (86, †2015) mit 13 Hit-Platten. Diese Statistiken machen ersichtlich, welch einen großen Stellenwert der deutsche Schlager in der Musikszene hat.

Mit 56 Jahren ist Andrea Berg außerdem noch lange davon entfernt, in Rente zu gehen. Gut möglich also, dass sie in Zukunft zu oben genannten Künstlern aufschließen wird – nicht umsonst ist sie schließlich einer der meist gefeierten Schlagerstars überhaupt.