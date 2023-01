Die Schlager-Karriere allein macht sie nicht glücklich: Andrea Berg fühlt sich in Gummistiefeln am wohlsten

Andrea Berg ist eine der erfolgreichsten Schlagersängerinnen Deutschlands. Doch noch lieber als auf der Bühne steht sie mit ihren Gummistiefeln im Matsch.

Aspach – Andrea Berg (56) hat mit Songs wie „Du hast mich tausendmal belogen“ und „Die Gefühle haben Schweigepflicht“ schon längst Schlagergeschichte geschrieben. Doch ihre Karriere ist noch lange nicht vorbei. Erst vor kurzem feierte die megaerfolgreiche Sängerin ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum mit einer Schlager-Gala der Extraklasse, moderiert von ihrem Kollegen Giovanni Zarrella (44). Aufgezeichnet wurde das Open-Air-Konzert in der „WIRmachenDRUCK Arena“ im baden-württembergischen Aspach. In der kleinen Gemeinde nördlich von Stuttgart betreibt Andrea Berg schon seit vielen Jahren gemeinsam mit ihrem Ehemann den „Sonnenhof“.

Der Bauernhof mit Hotelbetrieb ist für die Mittfünfzigerin ein regelrechtes Herzensprojekt. Denn hier lebt Andrea Berg mit ihren vielen Tieren naturnah und bodenständig. Dieser Ausgleich zu ihrer oft hektischen Schlagerkarriere ist für die Entertainerin laut eigener Aussage unbedingt notwendig, um überhaupt weiterhin auf der Bühne stehen zu können. Denn wie Berg jetzt im Interview mit der Zeitschrift „Neue Post“ verriet, reiche ihr der musikalische Erfolg nicht aus, um wirklich glücklich zu sein.

Andrea Berg würde das ruhige Landleben immer einer Showbiz-Karriere vorziehen

„Ich brauche immer mal wieder so dieses Akku-Aufladen, dieses Erden, dieses Nachhause kommen, diese Normalität und vor allen Dingen die Familie“, verrät Andrea Berg im Gespräch mit der Illustrierten über ihr Leben auf dem Land. Trotz ihrer riesigen Liebe zum Schlager resümiert sie kurz und knapp: „Die Musik alleine macht mich dann auch nicht glücklich.“

Statt im funkelnden Bühnen-Outfit tritt Andrea Berg zuhause nämlich eher traditionell auf. Sie erzählt weiter: „Da bin ich im Dirndl, in Gummistiefeln, da koche ich, kümmere mich um die Tiere und bin wirklich, wirklich ich. Und das ist das Schöne.“ Denn im Herzen ist die Schlagerikone eigentlich ein echtes Mädchen vom Lande: „Ich liebe alle meine Tiere. Esel, Hamster, Alpakas leben in meinen Ställen. Klar versorge ich sie auch selber. Gebe ihnen Futter und wenn einem Tier etwas fehlt oder es krank ist, packe ich selber zu und gehe mit meinen Stiefeln gleich in die Ställe und schaue nach dem Rechten.“