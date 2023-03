Andrea Berg über UIi Ferber: „Wir sind wie Bonnie und Clyde“

Ein Herz und eine Seele: Andrea Berg und ihr Ehemann Uli Ferber sind auch nach vielen gemeinsamen Jahren noch immer überglücklich. © Screenshot/Instagram/andreabergoffiziell; IMAGO/Eventpress (Fotomontage)

Glück im Beruf, Pech in der Liebe? Nicht bei Andrea Berg! Die Schlagersängerin ist bereits seit zwei Jahrzehnten glücklich vergeben.

Sie sind ein unzertrennliches Team! Andrea Berg (57) und Uli Ferber (63) sind seit mittlerweile 20 Jahren ein Paar. 2003 lernten sich die beiden im Hotel des Unternehmers in Kleinaspach kennen. Die Schlagersängerin trat im „Sonnenhof“ auf und unterhielt sich anschließend die ganze Nacht mit Uli Ferber. Der Funke sprang sofort über. Mit den Worten „Ich glaube, ich habe mein Herz bei dir verloren“ gestand die Musikerin Ferber per SMS ihre Liebe. Der erwiderte ihre Gefühle und schrieb sofort zurück: „Ich werde es suchen, ich werde es finden, und ich werde es nie mehr hergeben.“

Dann ging alles Schlag auf Schlag. „Nach acht Monaten zog Andrea von Krefeld zu mir nach Schwaben“, berichtet der Hotelier im Interview mit der Bild-Zeitung. „Andrea faszinierte mich. Sie war ein Star und gleichzeitig ganz bodenständig und nahbar. Ich wollte nicht mehr heiraten, bis ich Andrea traf.“ Am 27. Juni 2007 krönte das Paar seine Liebe mit einer Traumhochzeit.

Die „Du hast mich tausendmal belogen“-Interpretin brachte eine Tochter (25) mit in die Ehe, während Ulrich Ferber zwei Söhne hat. Darunter auch Andreas Ferber (40), der seit 2017 mit Schlagerprinzessin Vanessa Mai (30) verheiratet ist.

Andrea Berg: „Wir sind aneinander gewachsen“

Doch was ist eigentlich das Liebesgeheimnis von Andrea Berg und ihrem Mann? „Aus anfänglicher Verliebtheit wurde ein Team. Gefährten wie Bonnie und Clyde. Wir laufen nicht mehr mit Herzchen in den Augen umher. Uns verbindet so viel mehr: Wir sind aneinander gewachsen, haben zu zweit viel Schönes erlebt und Krisen gemeistert“, erläutert die Künstlerin.

Mittlerweile sind alle drei Kinder des Paars ausgezogen. „Uli und ich sind an einem Punkt im Leben, wo wir mal ein bisschen egoistisch sein und nur an uns denken können“, fügt Andrea Berg hinzu. Drei Enkelkinder versüßen dem Duo die Zeit mit der Familie. Doch auch beruflich geben die beiden weiter Vollgas. Uli Ferber begleitete seine Frau kürzlich zum Video-Dreh nach Teneriffa. „Wir erlauben uns mehr Zeit zusammen. Verbinden Arbeit und Privates und schaffen uns neue Erinnerungen“, erzählt er.