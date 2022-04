Andrea Berg veröffentlicht neue Single

Die Schlagersängerin Andrea Berg (56) © Ervin Monn / Imago

Sehr zur Freude ihrer Fans hat die deutsche Schlagersängerin Andrea Berg neue Musik veröffentlicht. Die Single mit dem Titel «Ich würd´s wieder tun» ist der Titelsong des gleichnamigen Albums der gebürtigen Krefelderin, welches am 29. Juli erscheinen soll. Bei den Fans der 56-Jährigen kam der Song weit überwiegend gut an: «Ein super schöner Song», findet eine Userin auf Instagram. Viele weitere Follower kündigten in den Kommentaren bereits an, sich das Album vorbestellen zu wollen.

Schlagersängerin Berg euphorisch

Auch die Sängerin selbst scheint sich sehr über das neue Release zu freuen: «Es ist soweit: Ich freue mich riesig, „Ich würd’s wieder tun“ endlich mit Euch teilen zu dürfen. Euch allen viel Spaß beim Reinhören!», schreibt sie unter ihrem Post, auf dem das Cover des Albums und die dazugehörige CD und Vinyl sowie die Fanbox zu sehen sind. Als kleinen Vorgeschmack kann man auch den sehr energisch gesungenen Refrain des Songs bereits in Bergs Posting hören.