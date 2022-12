So feiert Schlagerstar Andrea Berg Weihnachten

Es ist wieder so weit: Die besinnliche Zeit des Jahres hat begonnen. Schlager-Ikone Andrea Berg verbringt die Feiertage ganz traditionell mit ihrer Familie. © IMAGO/Ervin Monn

Weihnachten steht vor der Tür und niemand könnte sich mehr darauf freuen als Andrea Berg (56). Die Schlagersängerin hat 2007 sogar ein Weihnachtsalbum namens „Dezember Nacht“ veröffentlicht, mit dem sie ihre Fans alle Jahre wieder auf das Fest der Liebe einstimmt. Doch nicht nur auf der Bühne, sondern auch privat ist Andrea Berg ein riesengroßer Weihnachtsfan. Die Musikerin kann es kaum erwarten, gemütlich im Kreise ihrer Familie zu feiern.

Im Gespräch mit StadlPost schildert sie ihr alljährliches Ritual am Weihnachtsabend. „Heiligabend laufen wir alle gemeinsam in den Ort und gehen in die Kirche. Danach treffen wir uns bei uns. Es gibt ein leckeres Weihnachtsessen und wir genießen die gemeinsame Zeit“, erzählt sie. „Natürlich darf auch eine schöne Bescherung nicht fehlen. Weihnachten ist für mich ein Gefühl, das du nicht ersetzen kannst.“

Zum Fest der Liebe gehören für Andrea Berg traditionell auch Geschenke. Wegen ihres vollen Terminkalenders hat die „Du hast mich tausendmal belogen“-Interpretin allerdings kaum Zeit fürs Weihnachtsshopping. „Da in der Vorweihnachtszeit noch einige Termine anstehen und wir im November mit unserer MOSAIK-Live Arena Tour unterwegs sind, ist es dieses Jahr etwas knapper als sonst“, räumt sie ein.

Andrea Berg: Am liebsten „ein persönliches Geschenk“

Wir drücken die Daumen, dass Andreas Ehemann Uli Ferber (63) trotzdem nicht leer am Heiligabend ausgeht! Möglicherweise erhält der Unternehmer dieses Jahr ein handgefertigtes Geschenk von seiner Frau. „Ich bastle ja sehr gerne selbst und fertige die Weihnachtsdeko für unser Haus an. Das macht mir große Freude und ich kann dabei gut abschalten. Deshalb gibt es wieder ein persönliches Geschenk“, plaudert die Ausnahmekünstlerin aus.

Nähere Details will sie allerdings unter Verschluss halten. „Was genau, wird natürlich nicht verraten“, gibt sich die Sängerin geheimnisvoll. Die Fans müssen also auch rätseln, was Andrea ihrem Stiefsohn Andreas Ferber (39) und dessen Frau Vanessa Mai (30) zu Weihnachten schenkt.