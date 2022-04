ZDF Fernsehgarten: Andrea Kiewel meldet sich zu Ostern im Couch-Outfit - „Überraschung für euch“

Teilen

Andrea Kiewel überrascht Fans an Ostern mit einem Gewinnspiel © dpa | Felix Kästle/Screenshot/Instagram/fernsehgarten

Im Mai startet die neue Saison des ZDF-Fernsehgarten. Moderatorin Andrea „Kiwi” Kiewel kann es kaum abwarten und überrascht ihre Instagram-Follower mit einem besonderen Ostergeschenk.

Im Mai beginnt die neue Saison des „ZDF Fernsehgarten“. Bereits am Muttertag, 8. Mai, begrüßt Moderatorin Andrea „Kiwi“ Kiewel wieder zahlreiche Promis zu der Gute-Laune-Show. Stars wie Michelle und Maite Kelly, DSDS-Gewinner Luca Hänni sowie Elektropop-Duo Glasperlenspiel wurden bereits als Gäste angekündigt.

Auf Instagram hat Andrea weitere freudige Neuigkeiten für ihre Fans. In einem lässigen Look verkündet die Moderatorin an Ostern eine Überraschung für ihre Follower. Auf dem Foto sitzt Kiwi ganz entspannt in einem T-Shirt auf dem Sofa und genießt sichtlich die Feiertage Zuhause. „Frohe Ostern wünschen Euch Kiwi und das Fernsehgarten-Team! Und weil Ostern ist, haben wir eine Überraschung für Euch“, schreibt Andrea unter das Bild.

Der Preis? Mit ein bisschen Glück können Fans zwei Stehplatzkarten für die ZDF-Fernsehgarten Sendung am 15. Mai gewinnen. „Verratet uns in den Kommentaren: Welche Leckerei bei Euch an Ostern nicht fehlen darf. Wir drücken Euch die Daumen!“, schreibt Andrea weiter.

Unter dem Beitrag befinden sich schon zahlreiche Teilnehmer:innen, die ihre Oster-Leckereien vorstellen. „Das Osterlamm“, finden einige Fans. „Schoko-Eier und Eierlikör“, kommentieren andere.

ZDF-Fernsehgarten wieder mit Live-Publikum

Aufgrund der Corona-Pandemie musste der ZDF-Fernsehgarten in den vergangenen zwei Jahren teilweise ohne Publikum stattfinden. Für die neue Saison darf Andrea Kiewel endlich wieder Live-Publikum einladen, da die meisten Hygienemaßnahmen aufgehoben sind.

„Die gute Nachricht ist, dass wir mit mindestens 2.500 Live-Zuschauern beginnen dürfen“, verkündete die 56-Jährige Ende März auf Instagram. Tickets zu allen Terminen können seit dem 24. März beim ZDF-Ticketservice erworben werden. Die letzte Ausgabe 2022 ist für Sonntag, 25. September, geplant.

Auf Instagram können Fans jetzt Tickets zu der Motto-Show „Italien“ am 15. Mai gewinnen. Als Stars wurden bereits der österreichische Schlagerstar Andreas Gabalier, der italienische Sänger Bruno Ferrara und die DSDS-Teilnehmerin Vanessa Neigert angekündigt.