Er will Schluss machen, sie sagt Nein: Bizzares Liebes-Hin-und-Her bei Patricia Blanco

Teilen

Andreas Ellermann verkündet Liebes-Aus mit Patricia Blanco. Die Rechnung hat der Immobilien-Millionär aber ohne seine Herzdame gemacht – die sagt nämlich Nein. © IMAGO/Andre Lenthe Fotografie

Andreas Ellermann verkündet Liebes-Aus mit Patricia Blanco. Die Rechnung hat der Immobilien-Millionär aber ohne seine Herzdame gemacht – die sagt nämlich Nein.

Hamburg – Bei den beiden wird es nicht langweilig – Patricia Blanco (51) und Andreas Ellermann (55) sind seit 2019 ein Paar und leben seither in einer turbulenten Romanze. Nach mehreren Verlobungen soll nun aber die Liebe der zwei Turteltauben erloschen sein. Via Instagram gibt der Immobilien-Millionär die Trennung von seiner Liebsten bekannt. Er schreibt: „Ich habe dich so geliebt und bin leider enttäuscht worden. Ich weine nur noch. Ich habe alles gegeben und doch verloren“. Herzzerreißende Worte, die Patricia allerdings so nicht akzeptieren will. Viel mehr: Patricia will das Liebes-Aus nicht akzeptieren.

Auf Bild-Nachfrage erklärt die Tochter von Schlager-Legende Roberto Blanco (85): „Ich trenne mich nicht“. Ein beinahe störrisches Verhalten, das nicht unüblich für die 51-Jährige ist. In der Vergangenheit hat das Paar immer wieder Schlagzeilen gemacht, weil Patricia ihre ganz eigene Vorstellung davon hat, wie Dinge zu laufen haben. So lehnte die Hamburgerin auch den Heiratsantrag von ihrem Liebsten beim „Bild Red Night“-Event im vergangenen August in Hamburg ab – zu unromantisch sei es gewesen.

Patricia Blanco: „Andreas ist der Mann, den ich liebe und eines Tages heiraten möchte“

Zuvor feuerte Blanco ihren Platin-Verlobungsring im Wert von 6000 Euro vor Teneriffa auf den Meeresboden, weil sich das Paar gezofft hatte. Auch zu ihrem 51. Geburtstag konnte der Moderator es seiner Herzdame nicht recht machen. Als er ihr zum Geburtstag einen Discounter-Blumenstrauß, den er zuvor mit fünf 200er-Scheinen verziert hat, reicht, täuscht der Reality-TV-Star keine Freude vor: „Bei Patricia kam der Strauß nicht gut an. Sie hat ihn mir zurückgegeben, die Geldscheine aber vorher abgemacht“, erklärte Andreas Ellermann anschließend gegenüber Bild.

Der 55-Jährige ist mit seinem Latein am Ende – auf Bild-Nachfrage offenbart der Multimillionär: „Ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Ich habe keine Kraft mehr“. Für Ellermann scheint es das traurige Ende einer hitzigen Liebesgeschichte: „Es geht nicht mehr, ich schaffe es nicht mehr“. Die Rechnung hat Andreas aber ohne seine Patricia gemacht, denn für das TV-Gesicht ist es keineswegs das Ende. Für sie steht fest: „Andreas ist der Mann, den ich liebe und eines Tages heiraten möchte“ und stellt klar: „Auch ich habe Fehler gemacht, mache jetzt eine Therapie. Aber ich trenne mich nicht!“ Da ist das letzte Wort scheinbar noch nicht gesprochen.