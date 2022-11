„Zu mehr hat es nicht gereicht“: Verlobter von Patricia Blanco zerlegt Claudia Obert

Immobilien-Millionär Andreas Ellermann zweifelt an dem Reichtum von Trash-TV-Queen Claudia Obert © IMAGO/Andre Lenthe & IMAGO/Stephan Wallocha

Immobilien-Millionär Andreas Ellermann zweifelt an dem Reichtum von Trash-TV-Queen Claudia Obert und wirft ihr vor, zu Unrecht Finanztipps zu geben.

Hier herrscht ordentlich dicke Luft! Andreas Ellermann (55), der Verlobte von Patricia Blanco (51), stänkert im Netz gegen Society-Lady Claudia Obert (61). In einem Facebook-Video macht sich der Immobilien-Millionär gehörig über die Reality-TV-Bekanntheit lustig und stellt sogar ihren Reichtum infrage. „Sie ist so reich, dass sie in den Dschungel gehen und sich mit ihren Kollegen die Maden teilen muss. Etwas kann da nicht ganz passen“, schoss er gegen Obert. Und weiter: „Wenn man so reich ist, hat man das nicht nötig. Da fahre ich doch nicht mit, für kein Geld der Welt.“ Doch woher kommt eigentlich Ellermanns plötzlicher Ärger?

Anlass für seine Worte war die Tatsache, dass die Mode-Unternehmerin zuletzt viel Zeit mit dem Dortmunder Lottomillionär „Chico“ verbrachte und ihm dabei auch Finanztipps gab. Ellermann ist davon überzeugt, dass Obert die Falsche ist, um andere Menschen in Geldsachen zu beraten. „Chico“ sollte sich viel lieber an ihn selbst wenden. „Ich habe, glaube ich, schon 150 Millionen in meiner Laufbahn gedreht [...] und weiß, wie schnell man einen Euro los ist und wie schwer der wieder zu verdienen ist“, behauptete der Hamburger.

„Ist mir doch egal“: So reagiert Claudia Obert auf die schweren Vorwürfe

Claudia Obert ließ die verbale Attacke nicht lange unbeantwortet. Im Gespräch mit t-online.de gab sich die Trash-TV-Ikone betont gelassen. „Wir leben in einem freien Land, jeder darf sagen, was er möchte“, erklärte sie. Es gebe keinen Streit mit Andreas Ellermann. Zugleich betonte Obert: „Das ist mir doch egal, was dieser Andreas, oder wie er heißt, sagt. Ich weiß, wer ich bin und was ich habe. Ich sorge für mich und das gut.“

Die „Promis unter Palmen“-Teilnehmerin kann der Kritik sogar einen positiven Aspekt abgewinnen. „Je mehr die Leute über mich reden, umso besser. Umso mehr Kunden treibt es mir in meine Läden, umso mehr klingelt es in meiner Kasse und umso besser kann ich leben“, freute sie sich.

Mittlerweile hat Ellermann bereits auf den Konter reagiert. In einem weiteren Video teilte er erneut gegen die Selfmade-Millionärin aus. „Sie können sich doch nicht als Beraterin aufspielen, wenn Sie keine Ahnung haben“, ereiferte er sich. Eine Sache scheint klar: Freunde werden diese beiden wohl nicht mehr.