„Sie wehrt sich mit Kochlöffeln“: Andreas Ellermann sperrt eifersüchtige Patricia Blanco aus

Das Trennungsdrama zwischen Patricia Blanco und Andreas Ellermann geht weiter. Verzweifelt versucht der Millionär, seine Villa zurückzuerobern.

Hamburg – Was ist bei Andreas Ellermann (58) und seiner Ex Patricia Blanco (52) los? Nachdem die beiden Realitystars vor Kurzem ihre Trennung nach vier gemeinsamen Jahren bekannt gegeben hatten, entwickelte sich ein öffentlicher Schlagabtausch, der skurriler nicht sein könnte: Blanco weigert sich Berichten zufolge, aus der Villa ihres ehemaligen Verlobten auszuziehen. Ellermann selbst hatte offenbar geplant, das Luxusanwesen schnellstmöglich zu verkaufen — wenn nötig sogar inklusive seiner Verflossenen.

Andreas Ellermann berichtet auf Instagram von dem skurrilen Trennungsstreit

Am Wochenende wurde Andreas Ellermann für seinen gemeinsamen „Schlagermove“-Auftritt mit Naddel gefeiert, doch seine private Situation trübt die Freude über den Erfolg. Wie Bild berichtet, nutzte der Multimillionär vor Kurzem die Gunst der Stunde, um seine Ex Patricia Blanco aus seiner Villa zu befördern: Als die TV-Bekanntheit verreist war, ließ der Unternehmer schnellstmöglich die Schlösser austauschen. Doch die 52-Jährige nutzte einfach den Dienstboteneingang und lebt jetzt in den Gemächern, die eigentlich für das Personal vorgesehen sind.

In einer aktuellen Story auf seinem Instagram-Account erzählt Andreas Ellermann seinen Fans von den Erlebnissen der letzten Tage. „Patricia wohnt immer noch im Haus. Das wissen wir, das kennen wir ja schon. Sie zieht nicht aus. Sie wehrt sich mit Kochlöffeln. Ich hab das Haus jetzt schon mal ein bisschen verkleinert. Es steht zum Verkauf und sie geht nicht raus“, berichtet der Unternehmer seinen Followern.

Zerrüttetes Verhältnis: Tochter Patricia wütet gegen Schlagerstar Roberto Blanco Bei der Frankfurter Buchmesse 2017 attackierte Patricia ihren Vater Roberto Blanco, einer der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten. „Schämst du dich nicht. Wie konntest du das meiner Mutter antun?“, wütete sie gegen ihn. In seiner Biografie hatte Blanco verraten, dass er seine erste Frau Mireille, Patricias Mutter, jahrelang betrogen hat. Diese Eskalation musste von Sicherheitskräften beendet werden. Bis heute ist das Verhältnis zwischen Vater und Tochter schwierig.

Öffentlicher Schlagabtausch: Andreas Ellermann und Patricia Blanco zoffen sich immer noch

Dabei kommt selbstverständlich auch die kuriose Wohnsituation von Patricia Blanco zur Sprache. Laut Angaben von Andreas Ellermann scheint sie ihre Unterkunft im Dienstbotentrakt mit allen Mitteln verteidigen zu wollen. Ein Angebot, ihr fünf Monate lang eine Wohnung zu zahlen, schlug Patricia laut Andreas aus.

Andreas Ellermann möchte, dass Patricia Blanco endlich aus seiner Villa auszieht. Doch die TV-Bekanntheit hat es sich mittlerweile im Dienstbotentrakt gemütlich gemacht. Auf Instagram erklärt der Unternehmer nun, wie sehr seine Ex an ihrer Bleibe festhält. © Instagram/andreasellermann; IMAGO / Future Image

Auch die Ex-Verlobte des Millionärs äußert sich nach wie vor öffentlich über die gescheiterte Beziehung. In der SWR-Talkshow „Nachtcafé“ kamen einige Anschuldigungen auf den Tisch: So behauptete Patricia Blanco, Andreas Ellermann hätte durch ihren bekannten Familiennamen nur berühmt werden wollen. Verwendete Quellen: Bild, Instagram/andreasellermann