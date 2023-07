Endlich Frieden zwischen Patricia Blanco und Andreas Ellermann: Er schenkt ihr den Porsche

Bei Patricia Blanco und Andreas Ellermann flogen zuletzt die Fetzen. Zumindest der Streit um den Porsche scheint jetzt jedoch endlich beendet.

Hamburg – Patricia Blanco (52) und Andreas Ellermann (58) sind derzeit nicht besonders gut aufeinander zu sprechen. Nach vier Jahren Beziehung inklusive romantischem Heiratsantrag gaben die beiden TV-Stars vor kurzem offiziell ihre Trennung bekannt. Seitdem liegen sich der Multimillionär und seine Verflossene öffentlich in den Haaren. Es geht um Ellermanns Villa, eine Rolex-Uhr und einen Porsche — doch zumindest der Streit um das Luxusauto konnte jetzt offenbar endlich geklärt werden.

Endlich Frieden zwischen Patricia Blanco und Andreas Ellermann: Er schenkt ihr den Porsche

In unzähligen Instagram-Storys hatten sich Patricia Blanco und Andreas Ellermann zuvor verschiedenste Dinge an den Kopf geworfen. Unter anderem verlangte der Hamburger Entertainer einen Porsche zurück, den er der Tochter von Schlagerlegende Roberto Blanco (86) im Laufe der Beziehung geschenkt hatte. Patricia sah dazu allerdings keinen Anlass, denn immerhin konnte sie durch Videoaufnahmen beweisen, dass ihr Ex ihr den Wagen aus freien Stücken überlassen hatte. In privaten Nachrichten kam das Thema jetzt offenbar doch noch einmal zur Sprache.

Auf seinem offiziellen Instagram-Account berichtet Andreas Ellermann in einer aktuellen Story von seinem jüngsten Gespräch mit Patricia Blanco. Im Video, das groß mit den Worten „Frieden Patty“ versehen ist, schlürft der ehemalige Radiomoderator genüsslich einen Gin-Tonic in seinem Hotelzimmer. Und wie er verrät, hat Ellermann durchaus Grund zur Freude: „Ich habe Patricia jetzt eben nochmal geschrieben und habe auch eine Antwort bekommen. Das war jetzt zum ersten Mal etwas Vernünftiges von ihr. Da muss ich sie wirklich mal loben.“

Andreas Ellermann will den Rosenkrieg mit Patricia Blanco endlich ad acta legen

Denn die beiden Streithähne scheinen sich überraschend einig geworden zu sein: Damit Patricia Blanco endlich aus seiner Villa auszieht, wird Andreas Ellermann ihr auf absehbare Zeit eine Wohnung finanzieren. Und auch der Verbleib des Porsches ist geklärt. „Ihren verfickten Wagen, den ich bezahle, den kann sie weiter fahren bis Jahresende. Und — heute habe ich gute Laune — den schenke ich ihr sogar, diesen Porsche. Mir ist das jetzt scheißegal. Ich will nur noch Frieden, denn ich habe darauf keinen Bock mehr“, gibt sich der 58-Jährige diplomatisch. Patricia Blanco äußerte sich derweil noch nicht zu den Neuigkeiten und veröffentlichte stattdessen lieber Instagram-Storys von ihrem derzeitigen Berlin-Trip.

Bei Patricia Blanco und Andreas Ellermann flogen zuletzt die Fetzen. Zumindest der Streit um den Porsche scheint jetzt jedoch endlich beendet. (Fotomontage) © Instagram/Andreas Ellermann &

