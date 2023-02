„Sehr persönlich“: Andreas Gabalier teilt erste Einblicke in sein Magazin

Andreas Gabalier wird vor seinem Tourbeginn dieses Jahr sein eigenes Magazin veröffentlichen – das werde sehr persönlich, verrät der Künstler nun via Instagram.

Graz – Nach einem ereignisreichen und erfolgreichen Jahr 2022 hatte sich Andreas Gabalier (38) eine Auszeit genommen, um in diesem Frühjahr wieder voll durchzustarten. Der Schlagerstar wollte einen entspannten Winter-Urlaub in seiner Heimat verbringen: „Ich freue mich riesig aufs Skifahren, auf Auszeit bei mir zu Hause im Schnee und in den Bergen, auf einen schönen und relativ freien Winter zum ersten Mal“. „Relativ freier Winter“ trifft es an dieser Stelle nun wohl ganz gut, denn statt den Urlaub und das süße Nichtstun zu genießen, hat der Schlagerstar an einem Magazin gearbeitet. „Die zwei Monate Auszeit hätte ich nicht besser nutzen können“, schreibt Gabalier via Instagram und verkündet, dass Ende April sein ganz eigenes „Andreas Gabalier Magazin“ veröffentlicht werde.

„Das ist ein MUST-HAVE“: Fans sind völlig aus dem Häuschen

Nachdem der österreichische Sänger die neue Musikrichtung Volks-Rock’n’Roll etabliert hat und nun Stadien füllt, fehlte wohl nur noch diese Erfahrung auf Papier zu bringen. Denn genau darum wird es in dem „Andreas Gabalier Magazin“ gehen: Um den Erfolgsweg des beliebten Künstlers in Lederhosen und seine ganz persönlichen Herausforderungen und Highlights auf der Reise zum Erfolg. „Es ist ein super Gefühl, dass ich meinen Erfolgsweg, aber auch die Aufs und Abs einmal in meinen eigenen Worten erzählen kann. Das macht das Magazin sehr persönlich“, verrät Andreas unter einem Schnappschuss auf seinem Instagram-Profil.

Das Bild fängt einen Moment in einem Fotoshooting ein, bei dem der Musiker lässig mit seiner Gitarre posiert. Es lässt vermuten, dass es sich hierbei um ein Shooting für sein Magazin handeln könnte. Der 38-Jährige ruft seine Fans dazu auf, das Schriftstück bereits vorzubestellen, um sicherzustellen, dass sie es Ende April zur Veröffentlichung direkt in den Händen halten können.

Und das nehmen die begeisterten Fans gerne an. „Man fühlt sich ja wieder so ein bisschen wie ein Teenager. Hibbelig auf eine Zeitschrift warten“, heißt es von einem Fan in der Kommentarspalte. „Das ist ein MUST-HAVE“, kommentiert ein weiterer User und eine andere Nutzerin schreibt: „Du lässt dir auch immer wieder Dinge einfallen. Bestellung ist natürlich schon durch“.