Auf Gage verzichtet: Andreas Gabalier spendet Konzerteinnahmen an gehandicapte Kinder

Andreas Gabalier spendet den Großteil der Einnahmen aus seinem Charity-Konzert in Kitzbühel, um behinderten Kindern zu helfen. © Screenshot Instagram/Andreas Gabalier

Andreas Gabalier gibt seine Gage für den guten Zweck ab. Der Schlagerstar unterstützt einen Therapiebauernhof in Tirol, der behinderte Kinder fördert.

Ganz egal, wo Andreas Gabalier (37) auftritt: Die Schlagerfans reißen sich nur so darum, ein Ticket für seine Konzerte zu ergattern. Diesen Umstand hat sich der „Volks-Rock’n’Roller“ nun zunutze gemacht, um Spenden zu sammeln und sich für den guten Zweck einzusetzen. „In schweren Zeiten an andere denken“, kündigte er in seiner Instagram-Story an. „Nach vielen erfolgreichen Jahren als euer Volks-Rock‘n‘Roller möchte ich etwas zurückgeben.“

Dafür hat sich der Sänger mit seinen Schlagerkollegen zusammengetan. „Bei meinem morgigen Konzert in Kitzbühel werde ich gemeinsam mit allen befreundeten Künstlern auf die Gage verzichten, um den Großteil der Einnahmen aus dem Ticketverkauf dem Lilienhof in Tirol zugutekommen zu lassen“, gab er bekannt.

Der Therapiebauernhof bietet von Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie und Schwimmtraining ein breites Spektrum an Angeboten für Kinder mit Behinderungen. „Hier werden gemeinsam mit Therapeuten und vielen Freiwilligen gehandicapte Kinder auf ihrem Weg zur größtmöglichen Selbstständigkeit begleitet“, schilderte Andreas Gabalier. Angesichts dieser besonderen Mission ist die Vorfreude auf das Konzert natürlich umso größer. „Wir freuen uns riesig, euch morgen in Kitzbühel so richtig einheizen zu dürfen!“, betonte der Musiker.

Andreas Gabalier: Großer Dank an die Fans

In kurzen Videoclips teilte Andreas Gabalier anschließend Eindrücke vom Lilienhof, der sich zwischen Kufstein und Wörgl in idyllischer Naturlage befindet. Zu sehen ist unter anderem, wie sich der Schlagerstar um gehandicapte Kinder kümmert und Zeit mit ihnen verbringt. „Es ist mir eine große Freude, dass wir dieses Charity-Konzert erstmals für eine gute Sache spielen“, zeigte sich der „I sing a Liad für di“-Interpret aufgeregt.

Ohne die Unterstützung der Fans wäre das natürlich nicht möglich gewesen. Umso wichtiger ist es Andreas Gabalier, sich seinen Followern gegenüber erkenntlich zu zeigen und ihre wichtige Rolle bei der Spendensammlung zu betonten. Die Konzerteinnahmen seien nur zusammen gekommen, „weil ihr euch so viele Karten gekauft habt und mit dabei seid, ganz egal, ob es regnet oder die Sonne scheint“, so der Künstler.