Flirt-Konter von Ekaterina Leonova: „Let‘s Dance“-Star würde auch mit Andreas Gabalier tanzen

Von: Jonas Erbas

Andreas Gabalier schwärmte jüngst von Ekaterina Leonova – die bezog nun Stellung (Fotomontage) © Matthias Balk/David Inderlied/dpa

Andreas Gabalier ist Single – doch eine Frau wie „Let‘s Dance“-Star Ekaterina Leonova hätte wohl durchaus eine Chance bei dem Schlagerstar, wie er jüngst verriet. Geschmeichelt von dem Kompliment setzt nun auch die 35-jährige Tänzerin zur Offensive an. Der Österreicher sei ein „sympathischer Kerl“.

München - Seine Traumfrau hat Andreas Gabalier (hier alle News zum Volks-Rock‘n‘Roller) zwar noch nicht gefunden, dennoch hat der Schlagerstar eine ziemlich klare Vorstellung davon, wer da so ganz hypothetisch infrage kommen würde: Für ihn habe „Let‘s Dance“-Star Ekaterina Leonova Traumfrau-Potenzial, so der Österreicher, der von der Profitänzerin nun sogar eine Antwort auf seine versteckten Avancen bekam!

Nach Avancen von Schlagerstar Andreas Gabalier – Ekaterina Leonova lobt „sympathischen Kerl“

Wenn er sich eine Traumfrau backen dürfte, dann „wäre es Ekaterina Leonova“, schwärmte Andreas Gabalier jüngst von der „Let‘s Dance“-Tänzerin und fügte in dem Schlager.de-Interview hinzu: „Sie ist lustig, ich würde gerne mal mit ihr tanzen.“ Die beiden Promis hätten sich zwar erst „einmal gesehen“, doch der Österreicher würde dennoch „eine Gitarre und vielleicht diese eine bestimmte Tänzerin“ mit auf eine einsame Insel nehmen, wie er offen verriet – und fast ein bisschen verliebt klang.

Die 35-Jährige selbst scheint ebenfalls nicht abgeneigt zu sein, den Volks-Rock‘n‘Roller noch einmal zu treffen: „Andreas ist ein sympathischer Kerl. Und wenn er so gern mit mir tanzen will, sieht man sich vielleicht auf dem Parkett. Tanzen im Sand ist nämlich ziemlich schwierig...“, verriet Ekaterina Leonova bei Bild.de – und scheint sich alle Optionen offen zu halten!

Andreas Gabalier bald bei „Let‘s Dance“? Schlagersänger schließt es wohl nicht aus

Andreas Gabalier ordnete sein Schwärmen ebenfalls bei Bild.de inzwischen ein: „Ekaterina ist mir sehr sympathisch. Sie strahlt eine große Lebensfreude aus. Das gefällt mir sehr an einer Frau. Sollte ich jemals bei ,Let’s Dance’ mitmachen, dann würde ich nur mit ihr tanzen“, so der Schlagersänger (die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten), der eine Teilnahme an der RTL-Tanzshow wohl nicht kategorisch ausschließt.

Verwendete Quellen: bild.de, schlager.de