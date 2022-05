Andreas Gabalier, Melissa Naschenweng und Hansi Hinterseer: Starke Gästelist für „Wenn die Musi spielt“

Das Sommer Open Air von „Wenn die Musi spielt“ wird 25. Und für dieses Jubiläum sind einige besondere Gäste geladen. (Fotomontage) © IMAGO / Bildagentur Monn & IMAGO / Future Image & IMAGO / Bildagentur Monn

Das Sommer Open Air von „Wenn die Musi spielt“ wird 25. Und für dieses Jubiläum sind einige besondere Gäste geladen.

Und auch dieses Jahr findet das „Wenn die Musi spielt“ Sommer Open Air statt. Die Show findet in der österreichischen Gemeinde Bad Kleinkirchheim statt und wird live ausgestrahlt. Die Sendung ist eine Koproduktion des Eurovision mit Sängern aus Österreich, der Schweiz und Deutschland. Produziert wird es vom ORF in Zusammenarbeit mit dem ZDF und MDR. Dieses Jahr ist ein ganz besonderes, denn „Wenn die Musi spielt“ feiert am 18. Juni sein 25-jährige Jubiläum.

Es sind hochkarätige Gäste dabei

Die Gästeliste für das Sommer Open Air ist lang. Moderiert wird die Show wieder von Stefanie Hertel und Arnulf Prasch. Als Gäste sind Melissa Naschenweng, Francine Jordi, Hollerstauden, Simone, Sigrid & Marina, Voxxclub, Semino Rossi, Hansi Hinterseer, die jungen Zillertaler, Saso Avsenik und seine Oberkrainer, Nockis, Nik P., Marc Pircher, die Mayrhofner, Alpin KG, Bernhard Brink, Carinthia Chor Millstatt, Fantasy, die Grubertaler, Amigos und Andreas Gabalier dabei.

Andreas Gabalier tritt mit seinem neuen Album auf

Insbesondere auf Andreas Gabalier freuen sich einige Fans, denn der Schlagerstar wird sein neues Album „Ein neuer Anfang“ präsentieren. Dieses erscheint genau einen Tag vor der Live-Show. Der Volks Rock´n Roller war schon einige Male beim „Wenn die Musi spielt“ dabei und überzeugte die Schlager-Liebhaber restlos. Die Fans freuen sich bereits auf diese hochkarätigen Auftritte.