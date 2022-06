Hinter Rammstein: Andreas Gabalier mit neuem Album auf Platz 2 der deutschen Charts

Teilen

Andreas Gabalier schwärmt für einen „Let‘s Dance“-Star. © STAR-MEDIA/Imago

Platz 2 hinter Rammstein! Andreas Gabalier führt die deutschen Charts an. Prominente bedankte sich für die Unterstützung seiner Fans.

Graz – Er feiert einen großen Charts-Erfolg! Andreas Gabalier (37) hat es geschafft, mit seinem neuen Studioalbum „Ein neuer Anfang“ den zweiten Platz der deutschen Charts hinter der weltweit erfolgreichen Band Rammstein anzuführen. Der Österreicher ließ seine Fans an seiner Begeisterung über die besondere Ehrung in den Charts teilhaben.



Über seine Social-Media-Plattform auf Instagram teilte der Star jetzt ein Posting mit seinen Followern, mit dem er seinen großen Erfolg an der Spitze der Charts feierte und begeistert darüber sprach, es auf den zweiten Platz hinter der Berliner Band Rammstein geschafft zu haben. In dem Clip trägt der Musiker ein stylisches Hemd mit einem Motiv in Schwarz-Weiß und hält dabei voller Stolz seine „Ein neuer Anfang“-Platte in den Händen. Der Frauenschwarm verkündete aufgeregt: „Mit Rammstein gemeinsam auf dem Stockerl stehen. Danke, Deutschland! Euer Volks-Rock‘n‘Roller.”

Andreas Gabalier hinter Rammstein auf Platz 2 der deutschen Charts

Der Sänger erklärte zudem, dass er sich geehrt fühle, die Charts hinter einer der international erfolgreichsten Bands aus Deutschland anzuführen. In dem Clip fügte er hinzu: „Es ist mir eine Ehre, gemeinsam mit einer der global erfolgreichsten Bands aus Good Old Germany, […] auf dem Stockerl zu stehen. Gold für Rammstein, Silber für „Ein neuer Anfang“.“ Am Ende des Videos bedankte sich der Schlagerstar auch bei all seinen Fans, die seinen großen Erfolg in den Charts möglich machten.