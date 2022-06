Andreas Gabalier: Ohne den Tod seiner Schwester wäre er nie Musiker geworden

Andreas Gabalier verrät jetzt, dass er durch den Tod seiner Schwester nie Musiker geworden wäre. Er habe sich nach dem Schicksalsschlag ganz auf die Musik konzentriert und ist sich sicher, dass sie ihn immer begleitet. (Fotomontage) © IMAGO/Future Image & IMAGO/Future Image

Steiermark - Schon in jungen Jahren musste Andreas Gabalier zwei große Schicksalsschläge verkraften. Erst stirbt sein Papa in 2006 und zwei Jahre später auch seine Schwester. Den beiden widmete der Schlagersänger einen seiner größten Hits „Amoi seg‘ ma uns wieder“. In einem Interview mit der Bild-Zeitung spricht er jetzt darüber, dass seine Schwester der Grund für seinen großen Musik-Erfolg ist. Er verrät auch, dass kein Tag vergehe, an dem er nicht an sie denken würde.

Andreas Gabalier sagt: „Ohne den Tod meiner kleinen Schwester wäre ich wohl nie Musiker geworden und hätte nie eine Karriere gemacht. Nach ihrem Suizid habe ich mich ganz der Musik gewidmet. Ich habe so einen Halt und eine Methode gefunden, mit dem Verlust umzugehen.“

In einem früheren Interview mit der Zeitung hatte er bereits von seinem Ritual erzählt, das er vor jedem Auftritt durchführt. Er sagte damals: „Ich habe mich nach dem Tod meiner Schwester auf die Musik fokussiert und habe dann schon auch immer mein kleines Kerzl als Ritual auf unserem Hausberg angezündet.“

Schlagerstar Andreas Gabalier (Archivfoto). © picture alliance/dpa/APA | Hans Klaus Techt

Andrea Gabalier: Seine Schwester passt immer auf ihn auf

Der Schlagersänger verrät gegenüber der Bild außerdem, dass er fest daran glaube, dass seine Schwester von oben auf ihn aufpasst. Er sagt: „Es ist, als würde ich von meiner Schwester da oben eine Energie bekommen, die ich vorher nicht hatte. Durch diesen inneren Antrieb bin ich zu dem geworden, der ich heute bin.“