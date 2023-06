Andreas Gabalier singt größten Hit von Roy Black und rührt Gäste zu Tränen

Andreas Gablier sang einen der größten Hits von Roy Black – und sorgte im Publikum für feuchte Augen. © IMAGO/Future Image; IMAGO/United Archives (Fotomontage)

Der Volks-Rock´n´Roller Andreas Gabalier sang ein Lied von Roy Black bei einer Jubiläumsfeier. Die Erinnerung an den verstorbenen Entertainer rührte das Publikum zu Tränen.

Mit einem Klassiker am Klavier rührte Andreas Gabalier (38) auf der Jubiläumsfeier im Schlosshotel Velden am Wörthersee das Publikum zu Tränen. Im Ballsaal des Hotels saß Gabalier am Klavier und sang zusammen mit der norwegischen Sängerin Anita Hegerland (62) „Schön ist es, auf der Welt zu sein“. Das Lied ist von 19971 und stammt ursprünglich von der 62-Jährigen und dem verstorbenen Sänger Roy Black († 1991). Anwesend waren viele ehemaligen Freunde und Bekannte von Roy Black, denen das Lied sichtlich nahe ging.

Roy Blacks Freunde waren von dem Lied sehr gerührt

Mit im Publikum war unter anderem Uschi Glas (78), die zusammen mit dem verstorbenen Sänger in der Fernsehserie „Ein Schloß am Wörthersee“ mitspielte. Aber auch die Konzertsängerin Iva Schell (45) war mit dabei. Auch Heino (84) ließ sich das Event am Wörthersee nicht entgehen. Aber auch Max Schautzer (82) und Mike Krüger (71) durften nicht fehlen. Die Stars gaben nach Gabaliers Auftritt Standing Ovations und hatten sichtlich Tränen in den Augen.