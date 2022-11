Besondere Überraschung: Andreas Gabalier stimmt Fans auf Mega-Tour 2023 ein

Teilen

Schlagerstar Andreas Gabalier ist für seine energiegeladenen Performances bekannt. Auf Instagram will er seine Fans auf die anstehenden Konzerte einstimmen.

Würzburg – Für Fans des selbsternannten Volks-Rock-’n’-Rollers Andreas Gabalier (37) wird 2023 ein ganz besonderes Jahr. Denn der gebürtige Österreicher plant für die kommenden Monate eine Mega-Tournee, die ihn Woche um Woche in zahlreiche verschiedene Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz führen wird. Die „Dirndl-Wahnsinn-Hulapalu“-Tour lockt Schlagerbegeisterte mit energiegeladenen Performances und tollen Showeinlagen — doch auch für diejenigen, die kein Ticket für eines der vielen Konzerte ergattern konnten, hat Andreas Gabalier eine Überraschung parat.

Wie er jetzt auf seinem offiziellen Instagram-Account mitteilte, wird der Schlagerstar zukünftig jede Woche ein Video hochladen, das seine Fans auf den nächsten Auftritt einstimmen soll. Der erste Clip ist der Stadt Würzburg gewidmet, in der Gabalier im August 2023 auf der Bühne stehen wird. Mit seiner Gitarre stimmt Andy im Video ein Lied über seine Studentenzeit an — passend dazu, dass Würzburg als Universitätsstadt bekannt ist. Was er sich wohl für die zahllosen anderen Stationen seiner Mega-Tournee einfallen lassen wird?

Andreas Gabalier wird 2023 fast das gesamte Jahr über auf „Dirndl-Wahnsinn-Hulapalu“-Tour verbringen

Für Fernsehauftritte oder gar Freizeit wird Andreas Gabalier 2023 nur wenig Zeit übrig haben. Denn die nächsten Monate sind für den Schlagerrocker straff durchgeplant. Dem leidenschaftlichen Gitarristen scheint das jedoch nichts auszumachen. In seinem Instagram-Video ist kaum zu übersehen, dass Gabalier sich schon jetzt tierisch auf die vielen Auftritte seiner Konzertreise freut. Dass er sich trotz des vollen Terminkalenders Zeit nimmt, Woche um Woche einen neuen Clip auf Social Media hochzuladen, ist für seine Fans selbstverständlich eine besondere Überraschung.

„DIRNDL-WAHNSINN-HULAPALU! Ich habe mir überlegt, dass ich Euch ab jetzt jede Woche mit einem kleinen Video überrasche, das Euch auf meine Live-Termine 2023 einstimmt“, schreibt Andreas Gabalier zu seinem Würzburg-Video. Welche Stadt als Nächstes in den sozialen Netzwerken besungen werden wird, verriet der 37-Jährige allerdings noch nicht. Ein regelmäßiger Blick auf sein Instagram-Profil lohnt sich also!