Tödlicher Sturz: Andreas Gabalier trauert um befreundeten Bergretter

„Amoi seh ma uns wieder“: Schlagerstar Andreas Gabalier nimmt in einem Instagram-Post Abschied von einem Freund, der am Ostermontag tödlich verunglückt ist.

Andreas Gabalier (38) ist am Boden zerstört: Sein guter Freund Mathias Schrempf ist ums Leben gekommen. Der Bergretter stürzte am Ostermontag auf seinen Lieblingsberg, den hohen Dachstein, 100 Meter in die Tiefe ab. Anschließend erlag er trotz Reanimations-Maßnahmen seinen erlittenen Verletzungen. Der Tod des 45-Jährigen sorgte nicht nur in seiner österreichischen Heimatgemeinde Ramsau am Dachstein für tiefe Bestürzung. Auch Schlager-Star Andreas Gabalier meldete sich nach dem schweren Unglück zu Wort und drückte seine Trauer aus.

Mathias Schrempf war Obmann der Trachtenkappelle Ramsau und trat im musikalischen Rahmenprogramm von Gabaliers Open-Air-Konzerten auf. Auf Instagram teilte der „Hulapalu“-Interpret eine emotionale Nachricht, in der er dem Verstorbenen Tribut zollt. „In tiefer Trauer und Dankbarkeit für Deinen lieben Einsatz mit der Trachtenkapelle Ramsau am Dachstein rund um mein Heimspiel sage ich: ‚Danke, lieber Mathias Schrempf, amoi seh ma uns wieder...‘“, schrieb der Schlagerstar.

Andreas Gabalier erhält Trost von seinen Fans

Damit nahm Gabalier Bezug auf sein gleichnamiges Lied von 2009, in dem er den Suizid seines Vaters und seiner Schwester verarbeitet. „Hinterm Horizont, wo man dann für immer wohnt …“, fügte der Musiker im Kommentarfeld hinzu. Zu seinen bewegenden Worten teilte er ein Bild, das Schrempf bei einem Auftritt mit der Trachtenkapelle zeigt.

Die Fans drückten in den Kommentaren ihr Mitgefühl aus und versuchten, dem Sänger Trost zu spenden. „Sehr traurig, wenn ein geliebter und geschätzter Mensch von uns geht“, schrieb ein Follower. Ein weiterer kommentierte: „Ruhe in Frieden. Mein herzliches Beileid gilt seiner Familie und seinen Freunden. Ich wünsche ganz viel Kraft in dieser schweren Zeit.“

Selbst Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger (75) zeigte sich bestürzt von dem tragischen Unglück. Der gebürtige Österreicher war selbst oft Gast in Ramsau und trug eine von Mathias Schrempfs Vater angefertigte Trachtenjacke. Auf Facebook bekundete der Schauspieler seine tiefe Anteilnahme: „Die Nachricht vom tragischen Tod von Mathias Schrempf hat mich zutiefst betroffen. Meine Gedanken und Gebete sind bei euch allen in der Ramsau, wo ich oft Gast sein durfte.“