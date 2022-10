„Hast mein Leben bereichert“: Andreas Gabalier trauert um Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz

Teilen

Schlagerstar Andreas Gabalier nimmt auf Instagram Abschied von der verstorbenen Red-Bull-Legende Dietrich Mateschitz. (Fotomontage) © Instagram/Andreas Gabalier & IMAGO/Just Pictures

Diese Worte berühren zutiefst: Schlagerstar Andreas Gabalier nimmt auf Instagram Abschied von der verstorbenen Red-Bull-Legende Dietrich Mateschitz.

Salzburg - Der Tod von Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz bewegt derzeit die Welt. Der Österreicher war am 22. Oktober im Alter von 78 Jahren an den Folgen seiner Krebserkrankung gestorben. Besonders getroffen von Mateschitz‘ Tod zeigt sich nun Andreas Gabalier (37). Der Schlagerstar war seit vielen Jahren gut mit ihm befreundet und war umso fassungsloser, als er die traurigen Nachrichten erfuhr. Auf Instagram teilte der Schlagersänger einen rührenden Instagram-Post, in dem er dem Unternehmer Tribut zollt.

Neben einem gemeinsamen Foto der beiden Männer schrieb Gabalier herzzerreißende Worte: „Amoi seh‘ ma uns wieder… In tiefer Dankbarkeit, ein Stück deines so großen Weges mit dir zu gehen! Die Erinnerungen an unsere gemeinsamen Meilensteine und deine einzigartige Großzügigkeit werden immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen haben.“ Der Musiker fügte hinzu, dass er Mateschitz schmerzlich vermissen werde: „Du hast mein Leben bereichert! Pfiat di Gott, lieber Didi.“ Gabalier ist sich sicher, dass das Vermächtnis des Selfmade-Millionärs für immer unvergessen bleibt. „Dein Werk bleibt“, schloss er seinen emotionalen Beitrag.

Andreas Gabalier und Dietrich Mateschitz verband ihre gemeinsame Herkunft und die Liebe zur österreichischen Steiermark. Der „Volks-Rock ’n’ Roller“ wurde zwar in Kärnten geboren, wuchs aber genau wie Mateschitz in dem beschaulichen Bundesland auf.

Andreas Gabalier: Die Trauer ist sein ständiger Begleiter

Die Fans zeigten sich tief berührt von dem emotionalen Post. „Sehr bewegende Worte von dir über einen großartigen Menschen, der viel zu früh aus dem Leben gerissen wurde. Möge er in Frieden ruhen“, kommentierte eine Followerin. Ein weiterer User tröstete den Schlagerstar damit, dass auch Mateschitz großen Wert auf die Freundschaft mit Gabalier gelegt habe: „Und er wird sagen, ich bin einem warmherzigen Menschen begegnet, dem ich bei seiner Karriere helfen und unterstützen konnte.“

Es ist nichts das erste Mal, dass Andreas Gabalier um einen geliebten Menschen trauern muss. Der Chartstürmer verlor bereits seinen Vater Wilhelm sowie seine damals 17-jährige Schwester Elisabeth. Beide Familienmitglieder nahmen sich damals das Leben. Seine Trauer verarbeitete Gabalier in dem Lied „Amoi seg‘ ma uns wieder“.