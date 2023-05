Andreas Gabalier: Darum hat er keine feste Freundin

Irgendwann wünscht sich auch Schlagerstar Andreas Gabalier eine Familie. Doch derzeit hat der Volksrock’n Roller keine Zeit für eine Beziehung. © Stefan Adelsberger/ Expa/ APA/ dpa/ Picture Alliance

Irgendwann wünscht sich auch Schlagerstar Andreas Gabalier eine Familie. Doch derzeit hat der Volksrock’n Roller keine Zeit für eine Beziehung.

Graz – Seit Jahren steht Schlager-Star Andreas Gabalier (38) fast ununterbrochen auf der Bühne. Mit seinem Volksrock’n Roll begeistert er die Massen und durch seine zahlreichen Auftritte konnte der gebürtige Österreicher sich eine loyale Fanbase aufbauen. Sicherlich hat Gabalier vor und nach seinen Konzerten auch immer wieder die Chance, einige seiner Bewunderinnen persönlich kennenzulernen. Doch obwohl er bereits seit vier Jahren Single ist, will der Enddreißiger keine feste Beziehung.

Grund dafür ist Andreas Gabaliers übervoller Terminkalender. Wie er zuletzt in einem Interview mit seinem eigenen Magazin preisgab, sei in seinem Leben für eine Freundin oder gar Kinder einfach kein Platz. Irgendwann, so verrät der Musiker weiter, wolle er selbstverständlich eine Familie gründen. Doch vorerst konzentriert sich Gabalier weiter auf seine florierende Karriere.

Andreas Gabalier hat eingesehen, dass Karriere und Liebe nur schwer unter einen Hut zu bringen sind

„Eine Beziehung ist neben so einem Erfolg schwer zu meistern“, erzählt Andreas Gabalier den Reportern seines nach ihm selbst benannten Magazins, „ich habe das bei so vielen Kollegen gesehen. Vier Kinder mit drei Frauen. Dann kommt Weihnachten, die Geburtstage – und ein Riesenkopfweh. Deshalb halte ich mich zurück. Mein Weg vereinnahmt mich sehr.“ Vor vier Jahren trennte sich Gabalier von seiner letzten Freundin, der Moderatorin Silvia Schneider (40). Seitdem ist er Single.

Andreas Gabalier und Freundin Silvia Schneider bei der 28. Romy Gala 2017 in der Hofburg Wien. Wien, 22.04.2017 © IMAGO / Future Image

Und wenn es nach dem „Hulapalu“-Interpreten geht, soll das vorerst auch so bleiben. Ganz ausschließen will Andi eine Hochzeit oder Familiengründung dann allerdings doch nicht. Im Gespräch sagt er dazu: „Schauen wir, was die Zukunft bringt.“ Das gesamte Interview mit Andreas Gabalier findet sich in seinem aktuellen Magazin, das seit Ende April im Handel ist.