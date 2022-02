Operierter Andreas Robens beleidigt DSDS-Legende Dieter Bohlen wegen dessen Falten

Von: Stella Rüggeberg

Das „Goodbye Deutschland“-Paar Caro und Andreas Robens haben sich zum Valentinstag ein ganz besonderes Geschenk gemacht. Statt Romantik und Rosen schenken sie sich einen Besuch beim Beauty-Doc. Andreas Robens hat sich die Falten wegspritzen lassen und hetzt dabei gegen Dieter Bohlen.

Mallorca - Seit vielen Jahren führen Caro (43) und Andreas Robens (55) in der Vox-Show „Goodbye Deutschland“ ihre Fans durch ihren Alltag (alle News zu „Goodbye Deutschland“ gibt es auf der Themenseite). Dabei wurden sie schon zu der ein oder anderen Schönheits-OP begleitet. In ihrer jüngsten Instagramstory nehmen sie ihre Fans zum Beauty-Doc mit und teilen mit ihnen den nächsten Eingriff, wie tz.de berichtet.

Caro und Andreas Robens haben bereits einige Eingriffe hinter sich

Caro und Andreas Robens legen sehr viel Wert auf ihr Äußeres. Das Paar verbringt nicht nur viel Zeit im Fitnessstudio, sie unterziehen sich ab und zu auch dem ein oder anderen Schönheitseingriff. Caro Robens hat dabei in den vergangenen Jahren wohl die größte Verwandlung durchgemacht.

Doch auch Andreas Robens scheut vor einem Besuch beim Beauty-Doc nicht zurück. Das macht das Paar nun in einem Interview mit bild.de und in ihrer Instagramstory deutlich. Bereits vor einigen Monaten ließ sich der 55-Jährige bei einem schmerzhaften Mint-Lifting die Augenbrauen anheben.

Andreas Robens lässt sich Falten mit Hyaluron wegspritzen © Instagram / @caroline_andreas_robens

„Goodbye Deutschland“-Paar Caro und Andreas Robens lassen sich die Falten wegspritzen

Zum Valentinstag haben Caro und Andreas Robens dieses Jahr ganz schön tief in die Tasche gegriffen. Statt schönen Rosen oder einem romantischen Abendessen haben sich die „Goodbye Deutschland“-Stars eine Behandlung beim Beauty-Doc geschenkt. So lässt sich Caro für etwa 5000 Euro die Krähenfüße wegspritzen und ihr Mann lässt sich ebenfalls die Falten glätten.

Während sich Andreas Robens lieber Hyaluron in die Falten spritzen lässt, empfiehlt der Arzt bei Caro eher Botox. Das soll den Hintergrundgrund haben, dass bei Männern die Augenbrauen nach einer Botox-Behandlung an der Stirn schneller heruntersacken könnten, wie der behandelnde Beauty-Doc von Caro und Andreas Robens gegenüber bild.de offenbart.

Andreas Robens demütigt DSDS-Legende Dieter Bohlen - „Keinen Bohlen-Filter mehr“

Mit dem Endergebnis zeigt sich der 55-Jährige sehr zufrieden: „Ich habe mir die Falten wegmachen lassen, weil Falten sch*** aussehen. Nun brauche ich keinen ‚Bohlen-Filter‘ mehr“, sagt Andreas Robens gegenüber bild.de und teilt gegen den ehemaligen DSDS-Chefjuror Dieter Bohlen aus, der auch nicht ganz von Falten verschont bleibt.

Auch Caro scheint Gefallen an Andreas‘ geglättetem Gesicht gefunden zu haben: „Meiner Frau gefällt es auch sehr gut. Sie wollte immer schon mal einen jüngeren Mann haben“, lacht der Auswanderer. Die Wirkung hält in der Regel zwischen sechs und 18 Monate an. Danach sollte man einen neuen Termin zum „Auffrischen“ machen.

