Andrej Mangold hat nun wasserstoffblonde Haare

Andrej Mangold ist begeistert von seinen blonden Haaren © Instagram: dregold

Aus brünett mach blond: Ex-Bachelor Andrej Mangold hat sich einer radikalen Typveränderung unterzogen. Das Ergebnis gibt es auf Instagram zu sehen.

Damit hätte wohl niemand gerechnet! Andrej Mangold (36) überrascht seine Fans mit einem kompletten Makeover. Eigentlich ist der Ex-Bachelor für seine kurzen brünetten Haare bekannt. Nun präsentiert er sich mit einem ganz neuen Look im Netz. Auf Instagram teilte der Reality-Star ein Video, das ihn vor und nach seinem Friseurbesuch zeigt.

Andrej trägt nun wasserstoffblonde Haare, die sich deutlich von seinem dunklen Teint abheben. „Ich hab’s getan. Wie findet ihr es?“, fragte der Ex-Basketballer seine Community. Er selbst sei „echt mega zufrieden“ mit dem Ergebnis. „Also ich find‘s geil“, schwärmte der frühere Profi-Sportler.

Seine 264.000 Follower stehen der Typveränderung geteilter Meinung gegenüber. „Ungewohnt, aber top“, lobte ein User. Ein anderer schrieb: „Ich finde, das steht dir und macht dich so fresh. Freut mich, dass du dich getraut hast, mal einen neuen Look auszuprobieren.“ Diesem Urteil schloss sich eine weitere Followerin an: „Steht dir echt mega und matcht richtig heftig mit deinen Augen. Wie sagt man so schön: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.“

So reagieren die Fans auf die neue Haarfarbe von Andrej Mangold

Allerdings erntete Andrej auch Kritik für den neuen Look. „Jedem das Seine… aber ich werde diesen Trend nie verstehen, geschweige denn gut finden. Definitiv: vorher besser“, kommentierte ein Fan. Außerdem waren Kommentare zu lesen wie „Alles im Leben ist zum Glück Geschmacksache“, „Macht dich älter“ und „Ich fand’s vorher besser“.

Andrejs Freundin Annika Jung (32) jedenfalls ist hin und weg von der neuen Frisur ihres Liebsten. „Komm immer noch nicht drauf klar! Soooo heiß“, schwärmte die Influencerin. In einem weiteren Instagram-Post erklärte der TV-Star, was ihn zu dem Makeover bewegte. „Einfach mal machen war das Motto. Sich etwas Neues trauen, ohne das Ergebnis zu kennen oder zu wissen, ob das alles gut gehen wird. Weniger zögern und nachdenken und einfach mal machen, egal welche Angst oder auch Zweifel da mitspielen“, schrieb der „Kampf der Realitystars“-Teilnehmer. „Ich hab’s einfach gemacht und bin begeistert.“